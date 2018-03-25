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Глеб Никитин тепло поздравил нижегородцев с Днем работника культуры
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Глеб Никитин тепло поздравил нижегородцев с Днем работника культуры 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Уважаемые работники культуры, поздравляю вас с профессиональным праздником!
Театры, библиотеки, музеи, учреждения образования, дома культуры — везде храните вы традиции и создаете новое, радуя нас, своих читателей и зрителей. Я уже убедился, что в Нижегородской области в сфере культуры работает очень много талантливых и неравнодушных людей, преданных своему делу.
В этом году мы отмечаем 150 лет со дня рождения нашего великого земляка — Максима Горького. Многое уже сделано, и многое еще предстоит сделать. Я уверен, наследие классика в надежных руках. Важно постоянно работать над популяризацией его творчества в регионе, стране и мире.
Без вас невозможно главное — передача культурного кода новым поколениям, от вашего труда зависит то, какими будут граждане нашей страны спустя десятилетия. Прививать любовь к родному слову, к музыке, к изобразительному искусству — колоссальный труд и огромная ответственность. Спасибо вам за эту работу!
Желаю творческих успехов, вдохновения и сил, чтобы воплотить в жизнь все начинания. Здоровья, благополучия и любви вам и вашим близким!
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