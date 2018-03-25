Велозаезд и экскурсии в темноте: Беларусь присоединилась к «Часу Земли»

К всемирной акции «Час Земли» присоединилась Беларусь. Во многих городах республики погасла подсветка зданий, а жители на час отключили электричество в домах. В Минске акцию поддержали велосипедисты, Национальная библиотека и художественный музей, передает корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.

Ровно в половину девятого подсветка Национальной библиотеки погасла. К потухшему символу столицы подъезжали на велосипедах, роликах, электросамокатах. На финише — совместное фото.

«Выключить электричество, посидеть часик дома без света или поехать с нами покататься на велосипеде — это всегда только приятно», — говорит участница акции Дарья Цыманович.

В Национальном художественном музее тоже устроили «Час Земли». Экскурсии проводили без света.

Рассматривать полотна под свет фонаря непривычно. Зато атмосфера как в кино. Экскурсоводы уверены, что некоторых художников даже нужно увидеть в темноте.

«Хорошо рассматриваются портреты XVIII века. Потому что там контрастное освещение лица, можно обратить внимание на лицо и говорить о характере человека. Хорошо рассматривается Иван Иванович Шишкин », — говорит научный сотрудник музея Дмитрий Солодкий

Инженеры-энергетики акцию «Час Земли» называют бессмысленной. Мол, турбины на энерговырабатывающих станциях на час не остановятся. Однако экологи убеждены, что глобальный флешмоб обратит внимание людей на проблемы, поможет бережнее относиться к окружающей среде.

В этом году всемирная акция «Час Земли» побила рекорд. В ней приняли участие более 180 стран и почти два миллиарда человек.

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