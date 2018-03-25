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Свято-Тихоновский университет проведет для москвичей бесплатные экскурсии
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Свято-Тихоновский университет проведет для москвичей бесплатные экскурсии 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
С 26 по 30 марта мероприятия пройдут в Музее новомучеников и исповедников Российских
С 26 по 30 марта 2018 года в Православном Свято-Тихоновском гуманитарнмо университете, по адресу: Лихов пер., дом № 6, состоятся бесплатные экскурсии по Музею новомучеников и исповедников Российских. Экспозиция охватывает историю Русской Православной Церкви первой половины 20-го века. Корреспондент «ВМ» узнал подробности предстоящих мероприятий. — Экспозиция включает около 100 предметов, в том числе, иконы, личные вещи, связанные с деятельностью духовенства в период гонений, а также архивные и фотодокументы, рассказывающие о богоборческой политике власти и реакции Церкви на нее, — пояснил специалист по организации экскурсионного обслуживанию Свято-Тихоновского университета Андрей Иванов.
По его словам, экскурсионная программа, составленная для всех желающих, заставит задуматься о жизни и подвиге Святителя Тихона, первого после восстановления патриаршества в России Патриарха Московского и всея России. — В Музее покажут икону Святителя Тихона, его портреты и малый омофор, в котором он служил. Среди экспонатов можно увидеть предметы, которые применялись для богослужения в тюрьмах: молитвослов в миниатюрной обложке, свинцовый и деревянный самодельные потиры — сосуды для христианского богослужения, брачные венцы, сделанные из проволоки, и другие экспонаты, — подчеркнул Андрей Иванов. — Также уникальной реликвией является женская безрукавка, исписанная словами молитв. Музей создан на средства гранта Президента РФ на развитие гражданского общества и предоставлен Фондом президентских грантов. Заявку для группы можно отправить на электронный адрес — museum@pstbi.ru, указав дату и время (9:00, 10:00, 17:00, 18:00, 19:00), или присоединиться к одной из групп по ссылке: pstgu.timepad.ru/event/688656
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