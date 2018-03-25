Концерт Егора Крида в Тобольске, билеты на который разыгрывали в день выборов, перенесли

Концерт Егора Крида в Тобольске, который планировался на 26 марта, перенесли на 15 апреля. Об этом рассказал сам исполнитель в своём обращении к тоболякам. — В связи с моей огромной загруженностью и интенсивной подготовкой к большому сольному концерту, выступление в вашем городе переносится. Но огромный плюс в том, что в Тобольск я приеду с новой программой, и вы услышите мои новые хиты, — сказал Егор Крид. Билеты на концерт Егора Крида разыгрывались в рамках фотоконкурса «Открой свой Тобольск» в день выборов президента России. Аналогичный конкурс проходил и в нашем городе. Изначально в фотоконкурсе «Открой свою Тюмень» разыгрывали билеты на концерт группы «БИ-2», но по техническим причинам выступление отменили. Вместо них в Тюмени сегодня, 25 марта, выступят Тимати и Ёлка. С их концертом проблем никаких нет, поэтому сегодня вечером тюменцы смогут воспользоваться выигранными билетами. Кстати, предприимчивые жители города незадолго до выступления принялись продавать билеты на концерт на сайтах «Авито» и «Юла» за 1000-3000 рублей. Организаторы предупреждают, что это запрещено условиями конкурса.

Конкурс «Открой свою Тюмень» проходил в рамках фестиваля «Тюменская весна», которая проходила 18 марта во время выборов президента. Редакция 72.ru в этот день вела прямую трансляцию. Как голосовали тюменцы, кому достались дорогостоящие iPhone и другие подарки, какие нарушения были допущены на избирательных участках — читайте в нашей хронике событий.