Владимир Машков: «Никогда в жизни меня не интересовала власть. Я искал и ищу только власть любви».

— Я пережил огромную утрату — уход своего учителя Олега Павловича Табакова . Мы все ее пережили. Для каждого человека смерть Олега Павловича — большое душевное потрясение. Сейчас свое душевное состояние сравнил бы с контузией после войны. Мне необходимо выйти после этого состояния. Не готов обсуждать никакие назначения. Морально не готов. Никогда в жизни не стремился к власти и к руководству людьми. Для меня есть только одна власть — власть любви — к человеку, миру, к профессии. Только власть любви. Я ее искал, ищу и буду искать до конца. Мы все должны быть более внимательны друг другу особенно в это непростое время. Должны беречь друг друга. И главный принцип моего Учителя и меня, его ученика «Не навредить». Каждое слово человека, каждое действие имеет такую большую силу, о которой мы порой даже не догадываемся. Все в жизни приходит с опытом — и вера, и надежда, и любовь, и правда. Нужно слушать свое сердце и руководствоваться опытом.

Я бы хотел через вас обратиться ко всем СМИ с просьбой более внимательно писать о том, что касается Олега Павловича, его семьи, и, конечно, Московского Художественного театра. Не надо допускать малейших неточностей. Не надо суетиться, спешить, наводить смуту. Давайте остановимся и заглянем в свою душу, и быть, может, увидим там Бога? Пожалуйста, не совершайте опрометчивых поступков, не бежите раньше паровоза. Дайте время своей души успокоиться.

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