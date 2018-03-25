Родители воронежских детей-спортсменов жалуются на ужасное состояние «Юбилейного»

По словам воронежцев, во дворце спорта необходимо проводить реконструкцию. Воронежцы уже не впервые обращаются в «Вести-Воронеж» с просьбой поднять проблему состояния дворца спорта «Юбилейный». В сети появилась фотография фойе второго этажа, где стоит 14 ёмкостей для сбора воды, капающей с крыши здания. И это, говорит автор снимка, далеко не все места, где можно наблюдать такую картину. По словам женщины, состояние спорткомплекса ужасное. Порожки буквально раскрошились, отваливаются декоративные панели в холле. В подвалах и раздевалках — плесень! Здание давно требует ремонта. Его давно собираются закрывать на реконструкцию, но почему-то не закрывают…В таких условиях тренируются совсем маленькие дети, которые должны в будущем отстаивать честь города и страны. «Ликование от победы сборной на олимпиаде — хорошо, конечно, но нужно, наверное, и про будущее думать. „Красная машина“ может просто забуксовать в таких условиях» –говорит другая мама юного хоккеиста. Наверное, администрации города стоит прислушаться к словам тех, кто тратит огромное количество усилий, времени и средств (даже в номинально бесплатных секциях) для того, чтобы их дети могли защищать честь региона. И перейти от слов про важность спорта к делам, которые поднимают спорт на новый уровень.