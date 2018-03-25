Навруз удался: в Таджикистане гуляют все

В Таджикистане продолжают отмечать Навруз — праздник весны и нового года, сообщает «МИР 24».

В эти дни особой популярностью у жителей Душанбе пользовался парк «Мир сказки». Новый комплекс аттракционов специально открыли к празднику. Попасть в него можно было совершенно бесплатно. Дети катались на разнообразных каруселях и с удовольствием фотографировались с «ожившими» динозаврами.

«Который день гуляем — не устаем. Дети давно так не радовались, столько всего: парки, концерты, ярмарки. Навруз удался», — говорит житель Душанбе Ардашер Абдуллоев.

Навруз в 2009 году был включен в почетный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО

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