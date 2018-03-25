Ещё
Навруз удался: в Таджикистане гуляют все
Далее:
Читайте также:
Ещё

Навруз удался: в Таджикистане гуляют все 

Мир24 53 минуты назад
В Таджикистане продолжают отмечать Навруз — праздник весны и нового года, сообщает «МИР 24».
В эти дни особой популярностью у жителей Душанбе пользовался парк «Мир сказки». Новый комплекс аттракционов специально открыли к празднику. Попасть в него можно было совершенно бесплатно. Дети катались на разнообразных каруселях и с удовольствием фотографировались с «ожившими» динозаврами.
«Который день гуляем — не устаем. Дети давно так не радовались, столько всего: парки, концерты, ярмарки. Навруз удался», — говорит житель Душанбе Ардашер Абдуллоев.
Навруз в 2009 году был включен в почетный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Музыканта Ринго Старр посвятили в рыцари Британец купил за $10 фото, оцененное в два миллиона Велозаезд и экскурсии в темноте: Беларусь присоединилась к «Часу Земли»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых11
Самые длинные сериалы в мире
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение