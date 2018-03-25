Бесплатный показ мультфильма «Холодное сердце» пройдет в ДК Подольска 15 апреля

Жители подмосковного Подольска смогут бесплатно посмотреть мультфильм «Холодное сердце» 15 апреля в доме культуры имени Карла Маркса, сообщается на сайте ДК.

«В ДК имени Карла Маркса в Подольске 15 апреля состоится показ мультфильма «Холодное сердце», вышедшего в прокат в 2013 году. Главная героиня — юная принцесса Эльза, которая обладает магическими способностями и умеет замораживать предметы. После смерти родителей волшебница наследует трон. Однако после ссоры с сестрой она по нелепой случайности накладывает замораживающее заклинание на все королевство», — говорится в сообщении.

Показ мультфильма начнется в 12:00 и будет проходить по адресу: улица Большая Зеленовская, дом 50. Посмотреть его смогут все желающие бесплатно.