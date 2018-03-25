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87-летняя испанка стала популярной в интернете благодаря рисункам в Paint
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87-летняя испанка стала популярной в интернете благодаря рисункам в Paint 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
В Инстаграме набирает популярность творчество испанки, которая рисует в Paint. Но самое удивительное в этом то, что художнице далеко за восемьдесят, а рисует она так, что может составить конкуренцию профессиональным графическим дизайнерам.
87-летняя Конча Гарсия Саера начала рисовать в Paint после того, как дети подарили ей компьютер. Женщина не могла надолго покидать дом из-за болезни супруга, а поэтому начала рисовать в графическом редакторе. Понемногу набирая опыт, женщина пришла к колоссальным результатам. Гарсия начала публиковать свои картины в Фейсбуке, а затем, по наставлению внучки, зарегистрировалась в Инстаграме. Там-то и начала получать множество комплиментов в адрес своего творчества и набрала уже более 130 тысяч подписчиков.
Сама художница озадачена вопросом, почему её картины завоевывают такую популярность. Она искренне не понимает, что привлекло фолловеров, но продолжает радовать их новыми произведениями искусства. Фанаты считают, что много лет женщина таила в себе огромный талант и могла бы построить карьеру графического дизайнера. Это действительно феноменально, ведь бабушки чаще всего даже не знают, как набрать сообщение на мобильном телефоне, им сложно понять, как работают новые устройства, и поэтому они предпочитают пользоваться проводной связью.
Пользователям интернета со всего мира интересно посмотреть на то, каким будет творчество пожилой женщины через несколько лет. Они подписываются на художницу, чтобы наблюдать её прогресс.
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