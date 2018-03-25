Впервые красноярский школьник сыграет главную роль в «Ералаше»

Школьник из Красноярска получил главную роль в одном из выпусков киножурнала «Ералаш». Об этом сообщили в красноярской группе «Студия Ералаш».

12-летний Михаил Гудков — выпускник студии «Ералаш» в Красноярске. Он так впечатлил художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, что тот лично вручил мальчику сертификат на съемку. Михаил — первый юный красноярец, который сыграет в знаменитом киножурнале.

Миша учится в школе №150, с 1 по 5 класс серьезно занимался хоккеем, тренировки были 6 дней в неделю. Но затем подросток решил реализовать себя в актерском мастерстве. Первые шаги получились блестящими. Школьник посещает актерскую студию второй год, снимался в «Студии звезд» — красноярской версии «Ералаша». Отправившись в Москву, он показал сценки, разученные дома — Остапа Бендера из «Золотого теленка» и царя Ивана Грозного из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Отмечается, что талантливый ребенок из Красноярска так заинтересовал московского худрука, что он намерен предложить ему и другие роли. Обратили внимание на Михаила и другие режиссеры.