Ещё
Впервые красноярский школьник сыграет главную роль в «Ералаше»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Впервые красноярский школьник сыграет главную роль в «Ералаше» 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Школьник из Красноярска получил главную роль в одном из выпусков киножурнала «Ералаш». Об этом сообщили в красноярской группе «Студия Ералаш».
12-летний Михаил Гудков — выпускник студии «Ералаш» в Красноярске. Он так впечатлил художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, что тот лично вручил мальчику сертификат на съемку. Михаил — первый юный красноярец, который сыграет в знаменитом киножурнале.
Миша учится в школе №150, с 1 по 5 класс серьезно занимался хоккеем, тренировки были 6 дней в неделю. Но затем подросток решил реализовать себя в актерском мастерстве. Первые шаги получились блестящими. Школьник посещает актерскую студию второй год, снимался в «Студии звезд» — красноярской версии «Ералаша». Отправившись в Москву, он показал сценки, разученные дома — Остапа Бендера из «Золотого теленка» и царя Ивана Грозного из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Отмечается, что талантливый ребенок из Красноярска так заинтересовал московского худрука, что он намерен предложить ему и другие роли. Обратили внимание на Михаила и другие режиссеры.
АиФ Красноярск: последние новости
Под Красноярском пропали три 14-летние школьницы Красноярцы первыми увидят мировую анимацию во время фестиваля мультфильмов В «АиФ на Енисее» пройдет очередная «Неделя здоровья»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
НЛО: реальные истории, рассказанные в фильмах2
Как снимался сериал «Золотая орда»40
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни106
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение