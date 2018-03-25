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Пьяный хулиган сообщил полиции, что «киргизы подложили бомбу» в Сестрорецке
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Пьяный хулиган сообщил полиции, что «киргизы подложили бомбу» в Сестрорецке 

АиФ Санкт-Петербург 52 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Петербурга, который решил развлечься вечером 24 марта звонками в дежурные службы города, сообщает Фонтанка.Ру.
Тревожный звонок по телефону 112 первый раз поступил в девять вечера. Нетрезвый мужчина сообщил диспетчеру, что «киргизы подложили бомбу» и намерены взорвать «строение 1». После полуночи он решил повторить звонок и уточнить, что речь идет о Сестрорецке.
Полиция установила номер, с которого был сделан звонок, и навестила «анонима». Им оказался 51-летний петербуржец, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мотивы своего поступка хулиган объяснить не смог.
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