Ещё
Челябинцы предложили сделать платным вход в детский парк имени Тищенко
Далее:
Читайте также:
Ещё

Челябинцы предложили сделать платным вход в детский парк имени Тищенко 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
Жительница Челябинска предложила сделать платным посещение детского парка имени Тищенко в Металлургическом районе города из-за обилия пьяных компаний, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Соответствующее предложение молодая мама опубликовала в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».
«Парк на ЧМЗ стал в разы лучше, каждый день гуляем там с ребёнком, особенно нравится на «Поляне сказок». Но в выходной день ходить туда не советую. Смущают даже не подростки, прыгающие с крыш городка, а взрослые, — отмечает челябинка. — Стоят, грызут семечки. Вокруг них всё закидано. Пьяные папы и мамы фотографируют детей, которые залезли на Винни-Пуха и ногами стоят у бедного на носу. Перегар от некоторых, что аж сносит. Очень много алкашей».
В такой плачевной ситуации девушка посчитала целесообразным сделать платный вход в парк и ввести в штат учреждения охрану. Однако большинство участников сообщества скептически отнеслись к её инициативе.
«Потом скажут, что в России всё платно, даже парки. Поэтому молодёжь в подъездах и стоит», — отметитла Кристина Скрипова.
«Полицейские патрули бы ходили, так в сквере меньше алкашей было бы», — заметила Елена Розенталь.
Напомним, осенью прошлого года в парке имени Тищенко на ЧМЗ открыли самую большую в регионе детскую площадку. А в этом году в Челябинске благоустроят ещё семь парков и скверов, за которые проголосовали горожане.
АиФ: последние новости
Челябинки, перепутанные в роддоме, потребовали компенсацию в 20 млн рублей Возьми кота домой: Мира На Южном Урале подвели итоги фестиваля «Денис Мацуев представляет »
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
НЛО: реальные истории, рассказанные в фильмах2
Как снимался сериал «Золотая орда»40
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни106
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение