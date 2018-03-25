Челябинцы предложили сделать платным вход в детский парк имени Тищенко

Жительница Челябинска предложила сделать платным посещение детского парка имени Тищенко в Металлургическом районе города из-за обилия пьяных компаний, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Соответствующее предложение молодая мама опубликовала в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

«Парк на ЧМЗ стал в разы лучше, каждый день гуляем там с ребёнком, особенно нравится на «Поляне сказок». Но в выходной день ходить туда не советую. Смущают даже не подростки, прыгающие с крыш городка, а взрослые, — отмечает челябинка. — Стоят, грызут семечки. Вокруг них всё закидано. Пьяные папы и мамы фотографируют детей, которые залезли на Винни-Пуха и ногами стоят у бедного на носу. Перегар от некоторых, что аж сносит. Очень много алкашей».

В такой плачевной ситуации девушка посчитала целесообразным сделать платный вход в парк и ввести в штат учреждения охрану. Однако большинство участников сообщества скептически отнеслись к её инициативе.

«Потом скажут, что в России всё платно, даже парки. Поэтому молодёжь в подъездах и стоит», — отметитла Кристина Скрипова.

«Полицейские патрули бы ходили, так в сквере меньше алкашей было бы», — заметила Елена Розенталь.

Напомним, осенью прошлого года в парке имени Тищенко на ЧМЗ открыли самую большую в регионе детскую площадку. А в этом году в Челябинске благоустроят ещё семь парков и скверов, за которые проголосовали горожане.