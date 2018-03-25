На «Золотую Орду» наехали

Сериал «Золотая орда», мартовский хит Первого канала, вызвал многочисленные споры и разногласия телезрителей. За что же критиковали ожидаемую «многосерийку»?

Просто поразительно, какая буча развернулась среди активных телезрителей по поводу показанного! Претензии к «Золотой Орде» посыпались, как горох из мешка: все не так, не сяк, наперекосяк. Если оставить в стороне бесперспективный спор про «нравится» и «не нравится», остальные претензии можно разделить на три большие группы. Первая: почему показывают, что миром правят женщины. Вторая — не те татары. И вообще они монголы, но и они — не те. Третья — нет исторической достоверности, включая даже такой ужас-ужас, как «шлемы и доспехи русичей местами явно не XIII века, а как минимум XV-го». Остальные претензии — мелочь, нарезка, конфетти: не те костюмы, не те лица, не те локоны у Пересильд (исполнительницы роли княжны Устиньи. — «ВМ»), и прочее.

Грустно мне, право. Фильм «Золотая Орда» может вызвать споры, как, собственно, и любое кино. Но его создатели изначально сделали умный реверанс в сторону «исторической составляющей». Они подчеркивали без устали: данный телепродукт — фэнтези, сказка. И ни о какой попытке воссоздания колорита конкретной исторической эпохи в данной ситуации и речи не идет.

Но нет, этих заявлений оказалось мало, и понесли по кочкам сериал, причем с лютой злобой. И за «женскую линию» понесли. Хотя даже в сказочном формате сериала эта тема чиста как слеза: ну что поделать, в иные моменты женщинам приходится принимать решения…

Телекульты нашего времени для любителей сериалов — «Великолепный век» и «Игры престолов». Две блестящие работы, что и говорить. Но почему-то никто не кричит благим матом от того, что создатели последнего, например, показывают в кадре драконов. Активные такие твари, во рту по огнемету, и ничего, когда надо — туго знают свое дело. И ничего!

Ей-богу, в том формате, в котором сняли фэнтезийную «Орду», в ней органично бы смотрелась и Баба-яга в ступе! В иные моменты к ней вполне могла бы обратиться Устинья, Костяная Нога не отказала бы ей в помощи — хотя бы по гендерному признаку. Да и побоялась бы связываться.

Но нашей «Орде» почему-то многого нельзя. Между тем впервые за очень долгое время нам показали не ностальгическое кино о 1960х, не погрузили во мрак войны, не вынуждали следить за преступлениями очередного маньяка или немыслимыми перипетиями одной отдельно взятой советской семьи (сначала счастливой, потом все потерявшей, но затем вновь нашедшей счастье). Вместо этого нам подарили красивую атмосферную сказку, наполненную огромным количеством героев, женских интриг, предательств и еще массой чего-то такого, из чего складывается хорошее, ненавязчивое, легкое вечернее кино.

«Орда» — фильм, на почве которого нельзя всерьез ругаться. Зато его можно смотреть семейно, под вечерний чай с пирогами. Получая удовольствие от процесса. Однако наши люди заведены на спор и критику, как будильник на подъем. И зритель полез бодаться «за правду». Да за какую? Это ведь все равно что выступить с докладом на собрании общества биологов, доказывая, что превращение лягушки в принцессу — штука весьма сомнительная.

Эстетика «Орды» как киносериала практически безупречна. Благодаря мощному актерскому кастингу (2000 человек!) удалось заодно и отдохнуть от привычных лиц: в картине и Устюгов другой, и Пересильд другая, и даже Пускепалис в бороде и шапке все же не так узнаваем, как во всех последних своих картинах. А уж татары ли, монголы ли, но все эти Берке, Менгу-Темиры, равно как и красавицы Кехар, Наргиз и Айжан, придают ленте такой роскошный экзотичный колорит, что душа просто поет и радуется.

…Любой фильм можно разбомбить, подвергнуть остракизму, растеребить на клочки. Но все же в данной ситуации привычка быть недовольными всем и всегда со многими телезрителями сыграла злую шутку. Могли бы удовольствие получить, а получили повод для желчетечения. Жаль! И что для Яги места не нашлось — тоже жаль. Она бы сняла все вопросы. Сказка — она сказка и есть.