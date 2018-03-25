Пить как шведы: легкое вино, минимальное количество сахара и чайный гриб

Пить как шведы: легкое вино, минимальное количество сахара и чайный гриб Шумные разговоры за столом пивного ресторана на стокгольмском острове Сёдермальм неожиданно затихают. Собеседники начинают волноваться.

«Ох… Тяжелый вопрос», — произносит 28-летний Оскар Омне (Oskar Omne).

Фриланс-фотографы встретились после работы, чтобы выпить пива. Я только что задал вопрос о том, считается ли в Швеции приличным сильное опьянение.

«Ты прямо сразу к делу перешел», — говорит 35-летняя Анн Юнассон (Ann Jonasson).

Нужно быть осторожнее в вопросах. Моя задача — выяснить современные шведские алкогольные привычки. Что нужно знать финну?

Урок первый: не задавать вопросов об отношении к выпивке за первой кружкой пива.

Вопросы о новых направлениях в алкогольной культуре приносят результат получше. Омне очень нравятся легкие вина. Глаза загораются от восторга. «В них ничего не добавляют», — говорит он.

«У них может быть привкус земли. Я знаю, что это странно звучит. Но эти вина очень хороши».

Легкие вина, которые производят по современным технологиям — один из продуктов, которые быстро набирают популярность в шведских магазинах алкогольной продукции Systembolaget. Вторая группа популярных продуктов — безалкогольные напитки.

В этой сфере у Омне тоже есть опыт. «Один мой друг ужасно хорошо делает настой чайного гриба. Он продает его в мишленовский ресторан».

Настой чайного гриба — стародавний безалкогольный напиток, приготовленный на основе чая при помощи брожения. Этот настой, а также кефир, приготовленный c использованием бактерий, по словам моего собеседника, можно заказать во многих барах.

«Эти напитки очень полезны для здоровья», — советует Омне.

Мысли о здоровье — один из шведских трендов в алкогольной культуре. Как сообщает представитель Systembolaget по связям с общественностью Элина Юли-Торви (Elina Yli-Torvi), сейчас клиенты так часто интересуются содержанием сахара в их любимых винах, что количество граммов сахара начали указывать на ценниках.

Урок номер два: выражать заинтересованность в безалкогольных, здоровых напитках природного происхождения.

Различия в алкогольной культуре Финляндии и Швеции отражаются в статистике. В 2016 году финн старше 15 лет выпивал 10,8 литров алкоголя (если считать напитки со стопроцентным содержанием алкоголя). В Швеции этот показатель составлял девять литров.

«Эта разница в два литра является довольно значительной, — говорит специалист Национального института здоровья и благополучия Финляндии Томас Карлссон (Thomas Karlsson). — Показатели Финляндии приближаются к показателям Дании».

Алкоголь в Швеции купить тяжелее, чем в Финляндии. Кроме этого, к употреблению алкоголя в Швеции относятся строже. В качестве первого объяснения ситуации Карлссон приводит знакомую истину: «Финны чаще пьют, чтобы напиться».

Об этом свидетельствуют и различия в статистике, касающейся алкогольных пристрастий стран. В Швеции половина употребляемого алкоголя — вино, а финны, в свою очередь — фанаты пива.

«Вином тоже многие напиваются, но, конечно, и дешевое пиво берут, чтобы напиться», — говорит исследователь.

Один фотограф был на коктейльной вечеринке и присоединяется к компании только сейчас. «Where is the partyyy?» (Где вечериинкааа?) — кричит он и смеется. У шведов тоже нет иммунитета к бесплатному алкоголю.

Я вновь спрашиваю о рамках дозволенного в Швеции у Омне и Юнассон. Считается ли нормальным ходить с банкой пива в руке? Эта ситуация кажется непривычной.

«В метро в выходные дни часто можно встретить ребят с напитками, — говорит Юнассон. — Но в целом это неприемлемо».

В праздники правила меняются. На Рождество, в Новый год и на Иванов день нетрезвых людей можно часто увидеть на улице.

В Швеции поют за столом. Омне подтверждает, что этот стереотип правдив до сих пор: молодежь тоже поет застольные «шнапсовые» песни.

«Часто раздают распечатки со словами разных песен», — рассказывает Омне.

Однако весь шнапс не нужно выпивать так бодро, как об этом поется в шведских песнях.

Алкоголь пьют на шведских праздниках по четким правилам. «Шведы выбирают день, покупают то, что собираются пить, а потом это пьют», — говорит Юнассон.

Урок третий: швед тщательно планирует алкогольный праздник.

И причины планировать есть.

Спонтанное предложение выпить вина потерпит неудачу, если оно придет в голову в субботу в 15:05. Systembolaget уже закрылся. В продуктовом магазине еще можно купить пиво с 3,5% алкоголя. Пока пьешь это пиво, можно смотреть на оплаченную Systembolaget телевизионную рекламу, в которой рассказывается, что алкоголь обнуляет эффект, полученный от тренировки.

Магазины не поощряют продажу алкоголя.

«Мы считаем, что потерпели неудачу, если покупатель приходит в магазин с намерением купить четыре банки пива, а потом уходит с двумя ящиками пива», — говорит Юли-Торви из Systembolaget.

Алкогольную политику Швеции в баре хвалят. «В Швеции думают о том, что это ради нашего всеобщего блага», — подтверждает исследователь Карлссон.

«В финских соцсетях, в свою очередь, многие считают, что финские магазины алкоголя Alko с ограниченными часами работы — настоящее зло».

Шведская алкогольная политика строже финской. Снижение в Финляндии налога на алкоголь считают неудачной затеей. Карлссон говорит, что недавно встретил своих шведских коллег. Речь зашла о продаже крепкого пива в супермаркетах.

«Они пытались вежливо спросить, что финны хотели таким образом сделать и почему».

Урок четвертый: не ругай алкогольную политику Швеции.

В Финляндии иногда говорят: следи за тем, что ты пьешь. В Швеции урок пятый гласит: проверяй еще и то, что пьют другие.

«У меня никогда нет желания напиваться», — говорит Юнассон. Омне, в свою очередь, говорит, что в молодости было важно взять на вечеринку ровно столько пива, сколько взяли твои друзья.

С культурой проверки можно столкнуться и у дверей ночных клубов. Беременная родственница Юнассон не смогла попасть в бар на свой девичник, поскольку, по мнению охранника, она выглядела пьяной.

В некоторых клубах Стокгольма проверке, к сожалению, подвергают и внешний вид. Однажды Юнассон видела, как охранник не впустил в бар двух женщин в джинсах.

«Девушкам сказали, что клуб переполнен. Мы, тем не менее, смогли попасть сразу же за ними. Возможно, они были недостаточно красивыми или были недостаточно дорого одеты. Или еще что-нибудь. Ужасно, остался неприятный осадок».

В десять часов атмосфера в пивном ресторане меняется: поднимается шум, посетители расслабляются. Рядом с картофелем фри и кружками на столах появляется снюс.

И, наконец, провокационный вопрос: а что будет, если вдруг на вечеринке теряешь над собой контроль?

Такой случай произошел с бывшим министром финансов Швеции Андерсом Боргом (Anders Borg) на летнем празднике в прошлом году. Он демонстрировал свои половые органы, приставал к женщинам и через неделю после торжеств уволился из финансового конгломерата Citigroup.

Юнассон и Омне придерживаются одной точки зрения: терять контроль над своими действиями — позорно, и так было даже в студенческие годы.

«Об этом не любят рассказывать», — говорит Юнассон.

«Или, по крайней мере, об этом рассказывают со стыдом», — подтверждает Омне.

Шестой, последний урок: если ты вдруг сильно захмелел от легкого вина с низким содержанием сахара, не стоит всем об этом сообщать.

Лаура Саарикоски (Laura Saarikoski), корреспондент Helsingin Sanomat в Вашингтоне: «счастливые часы» в барах в начале вечера

Рабочий ритм больших американских городов означает, что в будничные вечера в барах мало людей.

Однако после работы можно успеть на «счастливые часы», когда можно купить два напитка по цене одного. Или же можно попасть на коктейльную вечеринку, на которой обмениваются визитками.

Оба вида таких мероприятий заканчиваются довольно рано. В будничные вечера американцы часто уходят с них максимум в восемь или девять часов. Многие пьют только газировку, и опьянение считают непристойным.

В городах поменьше к алкогольной культуре относятся спокойнее, многие пьют именно пиво.

Tailgating — одна из необычных американских традиций празднований перед футбольным матчем. Тогда футбольные фанаты останавливаются рядом с местом проведения игры, готовят блюда на гриле, а также приносят напитки. Столом служит кузов автомобиля.

Финны обращают внимание на то, что американцы садятся за руль и после того, как выпьют.

Система общественного транспорта за пределами крупных городов развита плохо, и без машины здесь никуда.

Водка — часть России, считает корреспондент Helsingin Sanomat в Москве Пекка Хакала (Pekka Hakala)

Легкие напитки пьют в России все чаще, но это поверхностное изменение. Россия по-прежнему остается страной водки.

Если дома готовится серьезное застолье, с первым и вторым блюдом, то должна быть и рюмка водки. По крайней мере, если кто-то пришел в гости.

В Театральном проезде во время конкурса «Лучший праздничный стол»

Традиционная порция — 50 грамм. В ресторане посетитель мужского пола может попросить 100 грамм. На это никто не обратит внимания, и извиняться ему ни за что не придется. Если собирается компания, то на стол просят бутылку водки.

На празднике рюмки — часть этикета: сначала тост произносит хозяин, потом гости произносят ответный тост, потом пьют за женщин. Гостям-мужчинам положено выпить первую и третью рюмку до дна.

Чего делать не стоит? Ну, если очень хочешь пить водку прямо из горла, делай это в одиночку — или со своим лучшим другом.

Выпивать вдвоем не очень принято.

В одном старом анекдоте двое пьяных мужчин безуспешно ищут на остановке третьего собутыльника. Затем стаканы наполняются до краев, и произносится самый короткий в мире тост: «За третьего!»