Из актеров — в наездники: история со съемок «В лесах и на горах»

Однажды на дне рождения у друзей знакомая предложила научить меня ездить на лошади. Приняв это предложение, я рассказал всем одну увлекательную историю, которая произошла со мной на съемочной площадке сериала «В лесах и на горах», где я играл роль «плохого» полицейского Профа.

В дождливый летний день раздался звонок моего мобильного телефона и приятный женский голос пригласил меня на кастинг. И вот я уже сижу на стуле пред ясными очами режиссера Александра Холмского, и мы ведем непринужденную беседу. Я рассказываю о себе, о своих киноработах, какой я замечательный и талантливый!

Режиссер рассказывает мне о сериале на 40 серий, который собирается снимать: что он исторический, костюмированный и у меня очень интересная роль… И так между прочим спрашивает, умею ли я ездить на лошади.

Я не знаю, как ведут себя в подобных случаях представители других профессий, но мы, актеры, правдивы до мозга костей. Угадайте, что ответил я режиссеру? Правильно, чистую правду. Я был настолько убедителен, что поверил сам в то, что умею ездить на лошади. Ну а как еще получить желанную роль?!

Холмский мне поверил. Роль получена, договор подписан, осталось дело за малым — гениально сыграть то, что написано в сценарии.

Так вот, сейчас я могу сказать чистую правду. В те далекие времена на лошади я сидел только один раз в жизни, а о том, чтобы проскакать рысью или, не дай бог, галопом, и речи не шло!

Пришло время съемок. Приехав на площадку, я решил пройтись и осмотреться, благо позволяло время. Первым делом я познакомился с коневодами и в разговоре узнал, как управлять лошадью. В теории это было очень просто, но как это будет выглядеть на практике?

Все владельцы лошадей наотрез отказались дать мне попробовать прокатиться на лошади верхом. Время неумолимо двигалось вперед. Вот уже грим сделан, костюм надет, режиссер начинает объяснять свое видение сцены, в которой мне предстояло сниматься.

Сцена была очень простая: мне было необходимо галопом прискакать на постоялый двор, слезть с коня, у работника двора потребовать новую лошадь и узнать некоторую информацию. Потом я должен был вскочить на новую лошадь и галопом ускакать в неизвестном направлении. Все просто!

Сергей Хрусталев на съемках сериала «В лесах и на горах»// Фото: из личного архива

Работника постоялого двора играл замечательный актер Миша Гуро, сцену мы с ним отрепетировали, но без главного героя — без лошади.

И вот дана команда: «Мотор! Начали!» Я сел на лошадь верхом, и тут она стала отказываться выполнять мои команды.

Проблему решили так: хозяйка кобылы своей ладонью от всей души дала кобыле по филейной части, от чего лошадь, издав непонятный возглас, поскакала галопом.

Совершенно неготовый к таким жизненным трудностям, я еле усидел в седле, однако смог доскакать до конечной точки, где меня ждал мой партнер. Кое-как я слез с лошади, с Мишей мы проговорили свой диалог, настало время запрыгнуть на коня и ускакать из кадра галопом. Ха-ха-ха!

Мне подвели лошадь, попасть ногой в стремя я никак не мог, потому что костюм не позволял высоко поднять ногу. Возник справедливый вопрос: как наши предки залезали на лошадей? Штаны у них были другого фасона или мой костюм неправильно сшит?

Поразмыслив с Мишей Гуро, мы начали импровизировать. Команды «стоп» от режиссера не было. Надо как-то жить в кадре!

Миша пытается меня подсадить. Признаюсь, мой вес 73 кг и Миша вроде парень не слабый, но залезть на коня у меня никак не получается.

Я пытаюсь встать Мише на колено ногой и запрыгнуть на лошадку. Не тут-то было: лошадь начинает двигаться по кругу, вокруг своей оси, мы с партнером крутимся за ней, не сдаемся, но у нас ничего не получается!

Вся съемочная группа во главе с режиссером начинает ржать над нами, и команда «стоп» не поступает.

Придя в совершенный экстаз и разозлившись, я подвел лошадь к изгороди и, взобравшись на забор, сел-таки в седло. Прозвучала долгожданная команда: «Стоп!»

Что было потом?

Конечно, то, что я вам рассказал, в сериал не вошло. Эту сцену снимали монтажно: за меня скакал дублер, а мне оставалось лишь изящно спрыгнуть с коня, произнести текст и снова залезть на него.

С тех пор прошло уже немало лет. И сейчас с гордостью могу вам признаться, что знаю, с какой стороны подходить к лошади и как себя с ней вести. А от поездки рысью и галопом я получаю огромное удовольствие. Я и представить себе не мог, что так втянусь и полюблю лошадей!