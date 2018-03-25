Пожилой поэт из Владикавказа мечтает о собственном сборнике

Поэт из Владикавказа Евгений Александров мечтает издать свой сборник стихов.

Он никогда не видел своих родителей. Отчество Ильич ему дали в детском доме, наверное, в честь вождя мирового пролетариата. Евгений Ильич отчеством гордится, потому что он большой патриот своей страны. Поэтому стихи — в основном гражданская лирика. Пишет о родине, о Владикавказе, об историческом прошлом. «На мои стихи даже песни написаны. Наш хор „Заботушка“ исполняет», — гордится Евгений Ильич.

Одно из самых любимых произведений — поэма в стихах «Владикавказ», где автор ведёт повествование от лица умудрённого опытом казака.

В 90-е годы, когда на печатном рынке царило изобилие разного рода периодических изданий, Александрова с удовольствием публиковали местные газеты. В общей сложности свет увидели около 400 стихов. Сегодня сложнее — поэзия не в почете.

Евгений Ильич — самородок. Литературному ремеслу нигде не учился, добывал хлеб насущный, всю жизнь мыкался по чужим углам. «Было время, работал я грузчиком на хлебозаводе. Приезжали к нам экспедиторы, водители фургонов, хлеб забирали. Так я одному прочитал свои стихи. Он расчувствовался, дал мне 50 рублей. Это был мой первый литературный заработок», — смеётся поэт.

Сейчас пишет мало, стимула нет. Писать в стол неинтересно. Вот если бы сборник издать… Директор дома-интерната «Забота» Фатима Качмазова ищет спонсоров, для того чтобы выпустить книжку. «Евгений Ильич — один из самых активных наших жильцов. Всегда в хорошем настроении, во всех мероприятиях участвует», — говорит Фатима.

Евгений Александров делит комнату с Хетагом Тибиловым. Парень сейчас готовится к сдаче ЕГЭ, старший помощник очень кстати.