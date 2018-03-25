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Жители Владивостока пожаловались на то, что набережную Цесаревича превратили в «помойку»
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Жители Владивостока пожаловались на то, что набережную Цесаревича превратили в «помойку» 

Prim.News 33 минуты назад
Фото: Prim.News
Летом она должна стать одной из площадок Международного военно-морского салона.
Жители Владивостока раскритиковали нынешнее состояние набережной Цесаревича. «Находясь на набережной Цесаревича, понимаешь, что она превратилась в торговую улицу из 90-х. Администрация Владивостока, вероятно, ждет, когда возле детского корабля с горками натянут веревку и начнут собирать деньги», — написал один из подписчиков популярного городского паблика «Экипажи ДПС».
По словам некоторых горожан, популярное ранее одно из немногих мест для спокойных прогулок во Владивостоке в итоге превратилось в «помойку». «Разгоните уже этих „бизнесменов“ с набережной. Невозможно гулять с детьми! На моих глазах уже не раз на этих машинках врезались в коляски с малышами. А что на уме у лошадей, вообще не известно, побегут в толпу в один прекрасный момент. Развели балаган», — отметил один из подписчиков.
Также горожане обратили внимание на техническое состояние игрушечных автомобилей, на которых катаются дети, и карусели, которая, якобы «дымится». Их также не устраивает неухоженная территория и закрытый туалет.
Примечательно, что именно набережная Цесаревича должна стать второй площадкой Международного военно-морского салона, который пройдет во Владивостоке в конце июля 2018 года. «Под проведение культурной программы можем задействовать вторую площадку — набережную Цесаревича, а на акватории у набережной — выставить военные и гражданские суда, чтобы жители и гости края могли их посетить», — сказал ВРИО губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.
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