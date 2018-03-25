Жители Владивостока пожаловались на то, что набережную Цесаревича превратили в «помойку»

Летом она должна стать одной из площадок Международного военно-морского салона.

Жители Владивостока раскритиковали нынешнее состояние набережной Цесаревича. «Находясь на набережной Цесаревича, понимаешь, что она превратилась в торговую улицу из 90-х. Администрация Владивостока, вероятно, ждет, когда возле детского корабля с горками натянут веревку и начнут собирать деньги», — написал один из подписчиков популярного городского паблика «Экипажи ДПС».

По словам некоторых горожан, популярное ранее одно из немногих мест для спокойных прогулок во Владивостоке в итоге превратилось в «помойку». «Разгоните уже этих „бизнесменов“ с набережной. Невозможно гулять с детьми! На моих глазах уже не раз на этих машинках врезались в коляски с малышами. А что на уме у лошадей, вообще не известно, побегут в толпу в один прекрасный момент. Развели балаган», — отметил один из подписчиков.

Также горожане обратили внимание на техническое состояние игрушечных автомобилей, на которых катаются дети, и карусели, которая, якобы «дымится». Их также не устраивает неухоженная территория и закрытый туалет.