Награды найдут героев

В феврале мы наградили семерых победителей конкурса «Вперед в прошлое» за 2017 год. Знали бы вы, сколько копий сломали члены редколлегии, выбирая из множества фотографий… И, как всегда бывает, не все остались до конца довольными. Но, посовещавшись еще раз, жюри пришло к соглашению учредить два спецприза. Первый под названием «Фото со звездой» получает Анна Итенберг за фотографии с композитором Тихоном Хренниковым . Второй — «Всем раритетам раритет» — достается Сергею Никольскому с автомобилем ЗИМ (ГАЗ-12). Просим лауреатов связаться с нами по электронной почте.

Здравствуйте! На этой фотографии семь братьев Фаламовых (слева направо): Артур, Анатолий, Модест, Борис (это я и есть), Саша, Володя и Юра. Матушка наша Зинаида Сергеевна очень уж дочку хотела, да все не получалось. Зато парни мы были как на подбор — работящие. Папа, Сергей Николаевич, всему нас научил!

Полвека прошло, и вот мы снова все вместе. Александр и Юрий стали пилотами, Владимир — авиатехником. Я — водителем, Артур — техником на заводе, Модест — строителем, Анатолий — фотокорреспондентом. Мы, братья Фаламовы, используем каждую возможность собраться вместе. Правда теперь Артура, Модеста и Юры с нами нет…

Наверняка, у каждого есть памятная фотография, глядя на которую, невольно улыбаешься. Еженедельник "Вечерняя Москва" предлагает вам поделиться этой маленькой радостью с другими читателями и принять участие в нашем конкурсе «Вперед в прошлое».

НУЖНО

— Выбрать памятную фотографию, где вы запечатлены один или с кем-то много лет назад.

— Сделать новый снимок, чтобы он был максимально похож на старый: те же люди, позы, похожая одежда, обстановка.

— Переснять старый снимок и прислать обе фотографии на электронный адрес nedelya@ vm.ru, указав свои контактные данные, когда снимки сделаны и кто на них. Возможно, со старой фотографией связана интересная история.

УЧАСТНИКОВ, ЧЬИ СНИМКИ ЖЮРИ ПРИЗНАЕТ ЛУЧШИМИ, ЖДУТ ПРИЗЫ