В библиотеке Алвара Аалто в Выборге открылась Неделя детской книги 

Ежегодно во время весенних школьных каникул в Центральной городской детской библиотеке Выборга проходит Неделя детской книги.
В течение недели в библиотеки пройдет множество интересных мероприятий.
26 марта
11:00 — Беседа «Лисьи хитрости», все о рыжей плутовке из детской книжки
12:00 — Беседа по книгам П. Бажова «Уральский сказочник»
27 марта
11:00 — «Расскажите сказку, господин Перро»: беседа-игра по книгам известного французского сказочника
16:00 — Беседа «О наших друзьях-дельфинах»
28 марта
11:00 — Путешествие в мир Эно Рауда «Весёлая прогулка с Муфтой и его друзьями»
16:00 — Путешествие по книгам «Миллион друзей Эдуарда Успенского»
29 марта
11:00 — Беседа «Путешествие по стране Маршака»
16:00 — Беседа-диалог «Лучший сказочник всех времен и народов — Г. Х. Андерсен»
31 марта
12:00 — Беседа, мастер-класс «Весенние сказки»
Вход на все мероприятия вход свободный.