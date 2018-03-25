В библиотеке Алвара Аалто в Выборге открылась Неделя детской книги

Ежегодно во время весенних школьных каникул в Центральной городской детской библиотеке Выборга проходит Неделя детской книги.

В течение недели в библиотеки пройдет множество интересных мероприятий.

26 марта

11:00 — Беседа «Лисьи хитрости», все о рыжей плутовке из детской книжки

12:00 — Беседа по книгам П. Бажова «Уральский сказочник»

27 марта

11:00 — «Расскажите сказку, господин Перро»: беседа-игра по книгам известного французского сказочника

16:00 — Беседа «О наших друзьях-дельфинах»

28 марта

11:00 — Путешествие в мир Эно Рауда «Весёлая прогулка с Муфтой и его друзьями»

16:00 — Путешествие по книгам «Миллион друзей Эдуарда Успенского»

29 марта

11:00 — Беседа «Путешествие по стране Маршака»

16:00 — Беседа-диалог «Лучший сказочник всех времен и народов — Г. Х. Андерсен»

31 марта

12:00 — Беседа, мастер-класс «Весенние сказки»

Вход на все мероприятия вход свободный.