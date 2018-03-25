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Красноярский художник устроил в центре города показательную «казнь»
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Красноярский художник устроил в центре города показательную «казнь» 

АиФ Красноярск 3 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Перформанс, изображающий показательную казнь, устроил в центре Красноярска художник Василий Слонов. Действие, изображающее «суд над чиновником-коррупционером», состоялось в субботу, на месте снесенных домов по адресу ул. Перенсона 32 и 34.
Показательную порку огромной задницы посвятили Василию Сурикову.
«Из его рук я поднимаю хлыст справедливости и посвящаю эту акцию утру Стрелецкой казни. Традиция заложена. Призываем каждого человека взять в руки хлыст справедливости и совершить эту справедливую казнь», — так Слонов объяснил происходящее.
Напомним, общественники пытались защитить от сноса исторические усадьбы и даже добились признания их объектами, имеющими признаки культурного наследия. За их уничтожение или порчу наступает уголовная ответственность. Но это не остановило собственника, твердо решившего уничтожить старинные дома. Невзирая ни на что, экскаваторы практически разрушили постройки.
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