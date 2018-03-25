Какое вино стоит пить, когда ты смотришь на Дудя, Урганта, Хованского и прочих героев 

вДудьГлавный прорыв YouTube — дерзкий интервьюер Юрий Дудь, заставил смотреть шоу даже тех, кто никогда этого не делал. Юра — настоящий российский прорыв. Поэтому мы рекомендуем во время просмотров очередного выпуска запастись парой бутылок российского вина. В первую очередь стоит смотреть в сторону бутылок, произведенных в Крыму и на Кубани. Вечерний УргантБольшое и дорогое вечернее шоу, которое выходит ближе к полуночи, стоит запивать чем-то соответствующим. Идеальная пара — шампанское. Легкое, пузыристое, праздничное — точно такое, как и юмористическая программа Ивана. Пусть говорятПрограмма, вечно любимая домохозяйками и пенсионерами, внезапно вышла на молодую аудиторию благодаря истории Дианы Шурыгиной. Теперь «Пусть говорят» можно назвать по-настоящему народным шоу. Для него рекомендуем вечные хиты россиян: полусладкие и полусухие вина Абхазии, Грузии и теплых краев России. Но лучше воздержаться и от просмотра шоу, и от вина.Big Russian BossКитч, много мата, русский рэп — вот это вот все. Ведущий шоу выглядит соответствующе — фальшивая борода, золото, шубы и перстни. По такому случаю предлагаем попробовать натуральные и биодинамические вина (многие от них плюются, но пьют), также можно взять пару бутылок дорогой красной Бургундии или что-то от производителей Напы.Boiler RoomЭти вечеринки проходят во всех крупных городах мира и транслируются онлайн в Facebook, YouTube и на их сайте. Играет электронная музыка всех мастей. Аудитория — молодые рейверы. Поэтому вино возьмем молодое: юное розовое, просекко или красное с юга Франции.VersusШоу, которое заставило смотреть и обсуждать рэп-баттлы всю страну. На экране рэперы выясняют отношения, часто в оскорбительной форме. Идеальным сопровождением станет розовое вино, то самое, о котором поют Элджей & Feduk. ХованскийКак и все и видеоблогеры, Хованский строит из себя «своего парня». С экрана он обсуждает все, что приходит в голову: от Мизулиной до Цоя, от современной музыки до шаурмы из супермаркета. Лучшим выбором для такого станет вино из супермаркета. Чтобы на утро не было мучительно больно, берите риоханские вина, сухие немецкие образцы или недорогую Италию. Фото: Freepik