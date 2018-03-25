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В Татарстане самой юной участницей конкурса чтецов Корана стала трехлетняя девочка
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В Татарстане самой юной участницей конкурса чтецов Корана стала трехлетняя девочка 

ТАСС 2 часа назад
КАЗАНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Самыми молодыми участниками конкурса чтецов Корана, прошедшего в городе Елабуга Республики Татарстан, стали трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик. Юные чтецы получили специальный приз в номинации «Самый маленький участник», сообщил ТАСС имам-мухтасиб Соборной мечети города Елабуга Халим хазрат Шамсутдинов.
"Динисламу Сабирову четыре года, а Сафине Гимаевой — три. Динислам читал суру «Ихлас», эта сура почти самая короткая, и все дети с нее начинают.
У нас есть номинация — «Самый маленький участник», хотя они не заняли никакого места, но в этой номинации они получили приз", — рассказал собеседник агентства, отметив, что в качества приза юные участники конкурса получили большие пазлы на религиозную тематику.
Конкурсы чтецов Корана среди детей прошли в воскресенье в Новошешминском и Елабужском районах Татарстана. Так в Соборной мечети города Елабуги для участия в конкурсе собрались порядка 50 мальчиков и девочек.
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