Огромные очереди выстроились в музеи Нижнего в выходные

Большие очереди образовались у нескольких музеев Нижнего Новгорода в субботу и воскресенье, 24 и 25 марта. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Дело в том, что неделю назад в ходе выборов Президента РФ на некоторых избирательных участках голосовавшим выдавались бесплатные билеты на концерт Елены Темниковой , матчи первенства ФНЛ с участием нижегородского ФК «Олимпиец» и в музеи Нижнего Новгорода.

Поскольку действовало ограничение по времени, нижегородцы поспешили в эти выходные воспользоваться правом бесплатного посещения культурных заведений. В ряде случаев это спровоцировало образование очередей. В частности, большая очередь выстроилась сегодня, 25 марта, в Усадьбу Рукавишниковых.

«Вот чем обернулись бесплатные билеты в музеи…» — пишет одна из нижегородок.

«Волшебная сила халявы… 9 мая такие же очереди за кашей стоять будут, а сделай ее по 50 рублей и ни каких очередей», — отвечает другой пользователь соцсети.

Напомним, что в акции приняли участие около 20 музеев Нижнего Новгорода.