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Огромные очереди выстроились в музеи Нижнего в выходные
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Огромные очереди выстроились в музеи Нижнего в выходные 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Большие очереди образовались у нескольких музеев Нижнего Новгорода в субботу и воскресенье, 24 и 25 марта. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
Дело в том, что неделю назад в ходе выборов Президента РФ на некоторых избирательных участках голосовавшим выдавались бесплатные билеты на концерт Елены Темниковой, матчи первенства ФНЛ с участием нижегородского ФК «Олимпиец» и в музеи Нижнего Новгорода.
Поскольку действовало ограничение по времени, нижегородцы поспешили в эти выходные воспользоваться правом бесплатного посещения культурных заведений. В ряде случаев это спровоцировало образование очередей. В частности, большая очередь выстроилась сегодня, 25 марта, в Усадьбу Рукавишниковых.
«Вот чем обернулись бесплатные билеты в музеи…» — пишет одна из нижегородок.
«Волшебная сила халявы… 9 мая такие же очереди за кашей стоять будут, а сделай ее по 50 рублей и ни каких очередей», — отвечает другой пользователь соцсети.
Напомним, что в акции приняли участие около 20 музеев Нижнего Новгорода.
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