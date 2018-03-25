Новая книга «Старый Нижний в деталях» увидит свет в 2018 году

Книга представляет собой альбом старинных фотографий Нижнего Новгорода с подписями. Над ней работают составители Игорь Кузнецов Ольга Наумова . Впервые аналогичная книга вышла в Нижнем Новгороде в 2012 году, а в 2013 она стала лауреатом Всероссийского конкурса «Малая родина». Новое издание отличается от предыдущего.

"Это не просто альбом старинных фотографий с развернутыми подписями к ним. Это книга, которая потребует от читателей ответного внимания, более пристального рассматривания, сотворчества и даже, быть может, исследовательской работы", — отметили в издательстве.