«Музыка мира в Белом колодце — 2018» — феминистский дух Воронежского опен-эйра

В этом году заправляет концертом прекрасная половина — 4 вокалистки из Ирландии, Израиля и острова Реюньон представят свое творчество зрителям опен-эйра.

Morgane Ji (Реюньон / Франция) Фото: morganeji.com Впервые в России выступит Морган Джи (Morgane Ji), она же «креольская королева», как ее окрестила британская пресса. Родом из крошечного острова Реюньон недалеко от Мадагаскара, эта молодая харизматичная певица с шикарной копной волос и банджо наперевес смешивает в своем творчестве энергичный поп-рок с фолк-музыкой ее родного острова, на котором смешались культурные традиции французов, африканцев, малагасийцев, выходцев из Индии и Пакистана.

“Невероятно одаренная метиска, чей голос впечатляет своим тоновым диапазоном и тембром”, — так отзывается о Морган авторитетный журнал Folk Roots Magazine, а The Irish Times уверяет, что певица «затянет даже неподготовленного слушателя в вихрь первобытных ритмов и песнопений».

На опен-эйре в Белом колодце Морган Джи со своими музыкантами исполнит песни из четвертого на данный момент альбома «Woman Soldier» и лучшие хиты.

Saint Sister (Ирландия) Фото: Veronika Faustmann

Еще один российский дебют на Платоновфесте в Белом колодце — выступление ирландского электро-фолк-поп дуэта Saint Sister, образованного в 2014 году Джеммой Доэрти и Морган МакИнтайр. Свой стиль они называют «атмосфолк», и не зря — сочетание электроакустической арфы, эфирного синтезатора и нежных вокальных гармоний создает, по мнению Stereogum, «минималистичные, но красивые музыкальные ландшафты, в которых очень легко потеряться».

За плечами у Saint Sister пока один мини-альбом, с которым они успели засветиться на многих фестивалях, включая Гластонбери. Первый лонгплей дуэта выходит в этом году, а концерты в его поддержку запланированы на таких известных площадках, как Барбикан (Лондон), National Sawdust (Нью-Йорк) and The Duncairn (Белфаст).

Lola Marsh (Израиль) Фото: Michael Topyo

Хэдлайнер предстоящего опен-эйра в Белом колодце — израильская инди-поп группа Lola Marsh. Коллектив сформировался в 2013 году как дуэт вокалистки Яэль Шошаны Коэн (внешне очень похожей на Пенелопу Круз ) и гитариста и клавишника Джила Ландау. Позже к ним присоединились четверо музыкантов. На первых порах группа выступала в местных клубах, но вскоре ее заметил ведущий инди-лейбл Израиля Anova Music, с которым музыканты, недолго думая, подписали контракт.

В 2016 году Lola Marsh выпустили EP «You're Mine». Заглавный сингл с этого мини-альбома собрал более 6 000 000 прослушиваний на Spotify.

В музыке Lola Marsh, представляющей собой образцовый мелодичный инди-поп, современный меломан легко считает много влияний — от Эдит Пиаф до саундтреков к фильмам Тарантино и Уэса Андерсона. При записи первого лонгплея «Remember Roses», который выйдет 9 июня, Яэль Коэн и Джил Ландау вдохновлялись творчеством актуальных Суфьяна Стивенса, Tame Impala, Bon Iver, а также классикой кинематографа — вестернами, «Амели» и «Звездными войнами».

Сет Lola Marsh завершит однодневный фестиваль музыки мира, который пройдет в Белом колодце 10 июня в рамках 8-го Платоновского фестиваля искусств.

Официальный сайт фестиваля: platonovfest.com.

Начало концерта в 18:00.

Как и в предыдущие годы для зрителей концерта будут организованы бесплатные фестивальные автобусы до/из карьера. Для личного автотранспорта предусмотрена большая бесплатная парковка.

Полная программа 8-го Международного Платоновского фестиваля — здесь.