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Первый в мире памятник Дэвиду Боуи пострадал от вандалов
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Первый в мире памятник Дэвиду Боуи пострадал от вандалов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Первый в мире памятник музыканту Дэвиду Боуи пострадал от вандалов менее чем через 48 часов после открытия, сообщает "Би-би-си".
Бронзовый монумент установлен в британском городе Эйлсбери, где в 1970-х годах Боуи представил образ Зигги Стардаста.
Неизвестные злоумышленники частично испортили краской саму скульптуру, а также оставили надписи рядом с ней. Их действия назвали «ужасными» и «бессмысленными».
Рядом находится веб-камера, работающая круглосуточно, поэтому вандалов надеются установить по записи инцидента.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали похитителей бюста и мемориальной доски Леси Украинки.
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