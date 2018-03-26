Пора швифтануться: 9 самых мозговыносящих серий «Рика и Морти»

Мультсериал «Рик и Морти» оказался в подвешенном состоянии. Пока ситуация проясняется, Playboy вспоминает лучшие выпуски шоу.

Кадр из сериала

Созданный Дэном Хармоном и Джастином Ройландом анимационный сериал «Рик и Морти» о научно-фантастических приключениях не столько безумного, сколько аморального гения и его неуверенного в себе внука за последние годы превратился в настоящий культурный феномен, сравнимый с «Симпсонами» и «Южным парком». Разнообразные «комик-коны» наполнились косплейщиками в белых халатах и желтых майках, серьезные издания разбирали отсылки из каждой серии, как китайскую головоломку, а «Макдональдс» на сутки даже вернул в продажу сычуаньский соус, упомянутый в одном из эпизодов мультсериала.

Каждый Рик — Морти, каждый Морти — Рик, каждый из нас — Рик и Морти одновременно

Неудивительно, что когда сценарист Дэн Хармон рассказал в своем твиттере, что четвертый сезон «Рика и Морти» пока даже не заказан каналом, фанаты всего мира схватились за сердце и судорожно стали искать портальную пушку, чтобы переместиться в другую вселенную, где их любимое шоу продолжается вечно.

Однако все оказалось не так трагично. Многие СМИ, как российские, так и зарубежные, преподнесли слова Хармона как намек на некие проблемы с выпуском мультфильма. На самом же деле статус сериала остается неизменным с октября 2017-го: он не закрыт, но и пока не продлен на четвертый сезон.

Если учесть, что между вторым и третьим сезонами прошло около полутора лет, а на разработку четвертого создатели обещали потратить еще больше времени, беспокоиться решительно не о чем. Студии наверняка не откажутся от такой золотой жилы, но раньше 2019 года новых серий в любом случае не предвидится.

Чтобы скрасить вам утомительное ожидание, Playboy подобрал десять эпизодов, лучше всего отражающих дух этого во всех смыслах фантастического сериала.

Сезон 1 «Пес-газонокосильщик» (Lawnmower Dog)

В сущности, уже первая «регулярная» (то есть, не считая пилота) серия «Рика и Морти» задала грандиозную планку, невероятным образом за 20 минут высмеяв концепции «Газонокосильщика», «Начала» и «Кошмара на улице Вязов». Впоследствии идеи о матрешке реальностей и животной сущности людей развивались и в других эпизодах, но по плотности шуток и смыслов на единицу времени «Пес-газонокосильщик» обходит их на два корпуса.

«Напиток Рика #9» (Rick Potion No. 9)

Если первые пять серий были просто по-хорошему сумасшедшими и раздвигающими границы человеческого воображения, то шестая однозначно дала понять, что перед нами настоящий шедевр. Стандартный сюжет о полезном на первый взгляд изобретении с опасным побочным эффектом использовали в тысяче произведений, от «И грянул гром» Брэдбери и «Роковых яиц» Булгакова до каких-нибудь, страшно сказать, «Осадков в виде фрикаделек», однако никогда последствия действий ученых не были столь катастрофическими и, что принципиально, необратимыми. Намек на современное отношение людей к экологии получился одновременно тонким и очень ярким.

Да и вообще, много вы вспомните проектов, где главные герои уничтожают свою планету уже к шестой серии и бросают ее, отправляясь в другое измерение? Вот-вот.

Сезон 2 «Успеть до Морти-ночи» (Mortynight Run)

Серия, где Морти отчаянно пытается спасти разумное облако газа, из-за чего гибнут десятки других существ, в том числе и совершенно невинных, ставит перед зрителями сложные философские вопросы, которых не ожидаешь даже от такого интеллектуального мультфильма. Здесь есть не только очевидная вариация известной «проблемы вагонетки» (стоит ли пожертвовать одним, чтобы спасти многих), но и размышления о судьбе и воле, об ответственности за преступления, которым ты помог лишь косвенно, и о непредсказуемых последствиях как действия, так и бездействия.

Многие, особенно поклонники Рика, увидят в этой серии нигилистские нотки, но для других будет очевиден гуманистический посыл и правота Морти.

Никак не влияющий на сквозную линию сериала, но чрезвычайно смешной и абсурдный, размывающий границу вымысла и реальности эпизод с непредсказуемой концовкой. Именно здесь появляется один из самых любимых фанатами персонажей — Мистер Жопосранчик.

«Свадебные сквончеры» (The Wedding Squanchers)

Начинавшаяся весело и беззаботно серия к концу превращается в одну из самых трагичных и депрессивных за всю историю проекта. Вариация песни Джонни Кэша I hurt myself today разрывала сердца фанатов не хуже когтей Росомахи, а тот факт, что это был последний эпизод сезона перед полуторагодовым затишьем, заставляет задуматься, насколько же все-таки жестоки создатели шоу к своим поклонникам.

Сезон 3 «Рикбег из Рикшенка» (The Rickshank Rickdemption)

Но за все страдания фанаты были стократно вознаграждены, когда в эфире стартовал третий сезон. Ройланду и Хармону вновь удалось невероятное: если первые два сезона были просто гениальными, то для третьего слово можно было бы подобрать, только если соединить интеллекты Стивена Хокинга Альберта Эйнштейна и усилить их мощность самым передовым компьютером.

Первая же серия, где Рик вступает в неравное сражение с Межгалактической федерацией и Цитаделью Риков (неравное не в пользу последних, разумеется), показала, что создатели замахнулись на Нобелевскую премию за мультипликацию.

«Маринованный Рик» (Pickle Rick)

На этот раз «Рик и Морти» исследуют непривычный для себя жанр боевика и делают это, как обычно, в разы лучше признанных представителей этого жанра. Их версия «Джона Уика» куда более органичная, внутренне непротиворечивая и изобретательная, чем сам «Джон Уик», даром что главным бойцом здесь выступает натуральный огурец.

А еще авторы мимоходом постулируют бесподобный манифест научному мышлению, заодно показывая важность доверия и взаимопомощи в семье.

«Заступники 3: Возвращение в подземелье» (Vindicators 3: The Return of Worldender)

Пожалуй, никто не проходился по заполонившим кинематограф комиксовым вселенным «Марвел» и DC так жестко, цинично и безапелляционно, как «Заступники 3». Ничтожество и однообразие как героев, так и злодеев, заурядность сюжетных линий, постоянные самоповторы и титанический пафос речей и поступков — все высмеивается как никогда остроумно.

Если вы не любите фильмы по комиксам — взрывы злорадного смеха вам гарантированы, если любите — тоже можете найти своеобразную прелесть в детальном разборе ваших кумиров.

«Риклантидическая неразбериха» (Ricklantis Mixup)

Серия, которая по своей драматичности и бескомпромиссности, превосходит даже «Свадебных Сквончеров». Четыре сюжетные линии, ни одна из которых не закончится хорошо, и вдохновляющий, но в то же время страшный посыл — что люди не монолитны, и каждый может быть кем угодно — от святого мученика до бездушного монстра.

Каждый Рик — Морти, каждый Морти — Рик, каждый из нас — Рик и Морти одновременно. Счастье недостижимо, а смерть неизбежна.

Знаменитую фразу «Все однажды умрут. Пойдем посмотрим телек?» Морти произносит в другом эпизоде, но этот иллюстрирует ее даже лучше.

P. S. В качестве бонуса стоит отметить и три серии-сборника с короткими скетчами: «Скандалы, Рик и расследования», «Межгалактический кабель — 2» и «Крышесносы Марти», по уровню творящегося в них безумия заметно опережающие многие «цельные» серии, причем первая еще и отлично раскрывает долго остававшихся в тени персонажей — Бэт, Джерри и Саммер.

P. P. S. А если совсем честно, смотрите сериал целиком, от начала и до конца, со всеми дополнительными материалами и сценами после титров. Неудачных эпизодов в нем просто нет.