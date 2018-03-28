Константин Баканов: Макаревич и злобные дебилы 

Обозреватель Sobesednik.ru рассуждает о реакции общества на высказывания Андрея Макаревича.
Андрей Макаревич высказался в фейсбуке. «Ей-богу, мне кажется они (госпропаганда) открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», — написал он в одном из комментариев.
«Машина времени», к истовому негодованию российских «патриотов», оказалась до кучи еще и на гастролях по США. Причем там Андрей Вадимович имел неосторожность увидеть, что американцы «спокойнее, веселее и добрее нас». И заметил, что «с нами происходит что-то ужасное».
«Что-то ужасное» тут же на музыканта и ополчилось. «Все, кто еще захочет назвать россиян „злобными дебилами“ или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ „генетическим отребьем“, набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!» — среагировала пламенный спикер российского МИДа Мария Захарова. Газета, которая 36 лет назад, еще при СССР, пыталась утопить «беспредметно брюзжащую» «Машину времени» разгромной статьей «Рагу из „Синей птицы“, аж на первой полосе сообщила, что Макаревич, мол, „превзошел себя“ и „назвал россиян злобными дебилами“. Ну и так далее.
Макаревича вся эта история нисколько не удивила. Он не любит быть дипломатичным и привык называть вещи своими именами — то есть именно так, как думает. А вот то, что дипломатичной не любит или не умеет быть Мария Захарова — крайне печально для Российской Федерации.
В фейсбуке до сих пор бурлят страсти по Андрею Вадимычу. „Отвалите от Макаревича, подонки!“, „Брал у него интервью. Вел он себя абсолютно омерзительно“ — примерно такими словами. И это очень жаль: несмотря на результаты выборов, раскол общества продолжается, а список болезненных тем, которые лучше от греха подальше не затрагивать, расширяется.
Может быть, нам как-то по-другому стоит ко всему относиться? Фейсбучные споры — последнее дело. Но тянет поговорить…
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Материал вышел в издании „Собеседник“ №12-2018.