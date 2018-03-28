Константин Баканов: Макаревич и злобные дебилы

Андрей Макаревич высказался в фейсбуке. «Ей-богу, мне кажется они (госпропаганда) открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», — написал он в одном из комментариев.

«Машина времени», к истовому негодованию российских «патриотов», оказалась до кучи еще и на гастролях по США. Причем там Андрей Вадимович имел неосторожность увидеть, что американцы «спокойнее, веселее и добрее нас». И заметил, что «с нами происходит что-то ужасное».

«Что-то ужасное» тут же на музыканта и ополчилось. «Все, кто еще захочет назвать россиян „злобными дебилами“ или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ „генетическим отребьем“, набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!» — среагировала пламенный спикер российского МИДа Мария Захарова . Газета, которая 36 лет назад, еще при СССР, пыталась утопить «беспредметно брюзжащую» «Машину времени» разгромной статьей «Рагу из „Синей птицы“, аж на первой полосе сообщила, что Макаревич, мол, „превзошел себя“ и „назвал россиян злобными дебилами“. Ну и так далее.

Макаревича вся эта история нисколько не удивила. Он не любит быть дипломатичным и привык называть вещи своими именами — то есть именно так, как думает. А вот то, что дипломатичной не любит или не умеет быть Мария Захарова — крайне печально для Российской Федерации.

В фейсбуке до сих пор бурлят страсти по Андрею Вадимычу. „Отвалите от Макаревича, подонки!“, „Брал у него интервью. Вел он себя абсолютно омерзительно“ — примерно такими словами. И это очень жаль: несмотря на результаты выборов, раскол общества продолжается, а список болезненных тем, которые лучше от греха подальше не затрагивать, расширяется.

Может быть, нам как-то по-другому стоит ко всему относиться? Фейсбучные споры — последнее дело. Но тянет поговорить…

* * *

Материал вышел в издании „Собеседник“ №12-2018.