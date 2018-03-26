День «Молодого папы»

Вот подарок так подарок ждет зрителей канала «Че»! 1 апреля с 12:30 их приглашает в гости нашумевший сериал «Молодой папа» с Джудом Лоу

В день, когда у католиков завершается пост, телеканал отмечает его окончание показом скандального, но сенсационного при этом сериала оскароносного Паоло Соррентино «Молодой папа». И хотя показ намечен на 1 апреля, это не розыгрыш.

В центре сюжета слегка грешный и до неприличия притягательный понтифик Пий XIII (Джуд Лоу).

В Ватикане, у Соррентино до боли напоминающем успешное рекламное агентство, он не только правит, но и развлекается, как и положено бывшему бруклинскому хулигану: курит, глядя на пьяцца Сан Пьетро, раздевает взглядом прихожанок, в паре шагов от Сикстинской капеллы позволяет себе такое, за что дают два года колонии, а заодно… творит почти библейские чудеса.

Словом, это очень светский и ироничный сериал классного режиссера — коктейль из кинематографа, телевидения, сексуальности и гениальности.