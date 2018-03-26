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Красноярские зоозащитники спасают собаку с капканом на лапе
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Красноярские зоозащитники спасают собаку с капканом на лапе 

АиФ Красноярск 12 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Жители Красноярска пытаются спасти собаку, которая попала в капкан под деревянный тротуар в центре города. Информация об этом появилась в группе зоозащитников «Верность».
Очевидцы сообщают, что пес с капканом на лапе прячется под деревянным настилом у Академии музыки. Собака огрызается и не дает к себе прикоснутся. Сердобольные красноярцы предлагают ей еду, но она отказывается.
В комментариях пользователи сообщают, что животное с капканом видели на острове Татышев. Вероятно, пес пришел оттуда поближе к людям.
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