Красноярские зоозащитники спасают собаку с капканом на лапе

Жители Красноярска пытаются спасти собаку, которая попала в капкан под деревянный тротуар в центре города. Информация об этом появилась в группе зоозащитников «Верность».

Очевидцы сообщают, что пес с капканом на лапе прячется под деревянным настилом у Академии музыки. Собака огрызается и не дает к себе прикоснутся. Сердобольные красноярцы предлагают ей еду, но она отказывается.

В комментариях пользователи сообщают, что животное с капканом видели на острове Татышев. Вероятно, пес пришел оттуда поближе к людям.