В Рыбинске пьяный мужчина без поводка выгуливал алабая рядом с детьми

В Рыбинске пьяный в стельку мужчина выгуливал алабая. Все знают, что собаки эти достаточно агрессивные, выгуливать их нужно только на поводке и наморднике. Но хозяин алабая, видимо, забыл о габаритах своей собаки и не надел на неё поводок. Мужчина был настолько пьян, что почти не держался на ногах и совсем не обращал внимания на своего питомца.

— А рядом гуляли дети, — написали рыбинцы, выложившие в соцсеть видеозапись происходящего.

— Во первых, похоже он не только гуляет, а еще и нужду справляет. Вот это людей не возмутило. Во вторых, нужно в полицию писать заявление об административном правонарушении (их тут несколько). Пусть ищут и штрафы выписывают, — считает жительница Рыбинска Лада Грачёва.