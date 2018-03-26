Подростки пренебрегли безопасностью ради селфи в Тюмени 

Пользователи соцсети «ВКонтакте» активно обсуждают тюменских подростков, которые ради эффектных фотографий залезли на крышу 16‐этажного дома. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Не боятся ничего. Не страшно! А потом такие попадают в группу и в новости «трагический и несчастный случай в Тюмени»
— автор видео.
Некоторые отнеслись к увлечению подростков с опасением. Другие предложили привлечь к ответственности их родителей или управляющую компанию, которая должным образом не обеспечила защиту чердачных помещений. А кто-то в шутку назвал экстремалов дебилами.
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по футболу проверили руферы в Северной столице России. Отчет о проделанной работе они опубликовали на Youtube.