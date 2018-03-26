Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 26 марта 

9:30 — ГБУ «Гормост» демонтирует защитный купол с фонтана в ГМЗ «Царицыно».
11:00 — Всероссийский съезд производителей и переработчиков молока.
11:30 — Заседание комитета Госдумы по бюджету.
12:00 — Круглый стол на тему: «Социальные аспекты продовольственной безопасности в России. Экология и питание».
12:00 — Пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры лейденской коллекции».
12:00 — Круглый стол на тему: «Кто из дачников может лишиться своих домов?».
12:00 — Открытие первой программы повышения квалификации школы «Государственное регулирование цен (тарифов) сетевых организаций в области электроэнергетики» в Российском экономическом университете им. Г. Плеханова.
14:00 — Заседание Совета Госдумы.
15:00 — Круглый стол комитета Госдумы по охране здоровья на тему: «Совершенствование законодательного регулирования деятельности патологоанатомической службы. Проблемы и пути решения».
15:00 — Парламентские слушания на тему: «Совершенствование бюджетной поддержки АПК: федеральный и региональный аспекты».
Фотоматериалы:
12:00 — Пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры лейденской коллекции».
12:00 — Открытие высшей школы тарифного регулирования в Российском экономическом университете им. Г. Плеханова.