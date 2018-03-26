20 мультфильмов, двигающих прогресс

Мультфильмов выпускают очень много. Не столько, сколько фильмов, но вполне достаточно, чтобы детство любого ребенка заканчивалось раньше, чем он успевал бы посмотреть все более-менее заметное. Как хорошо, что многие взрослые сохраняют детей внутри себя и продолжают смотреть мультики. И еще лучше, что у нас есть возможность выказать почтение тем мультфильмам, которые оказали наибольшее влияние на развитие жанра в целом.

Tlum.Ru представляет пусть краткий, но все-таки экскурс в историю анимации. Перед вами 20 очень важных мультиков, которые так или иначе подняли это искусство на новый уровень. Выборка расположилась в хронологическом порядке от 1898 до 2017 года и в достаточной степени субъективна, но напомним, что мультфильмов выпускают очень много. Все бы не поместились!

«Цирк лилипутов»

Знакомьтесь, самый первый кукольный мультфильм в мире. И вообще первый мультфильм, о котором стало известно широкой общественности. К сожалению, сам он не сохранился, но по имеющемуся кадру легко можно предположить, как могла выглядеть эта черно-белая молчаливая покадровая перестановка детских игрушек. Альберт Смит и Джеймс Блэктон — вот имена героев кинематографа, которые запустили историю мультипликации.

«Фантасмагория»

Франция не зря гордится своей значимостью на поприще анимации. Именно французский художник Эмиль Коль показал миру первый европейский мультфильм, с самым взаправдашним сюжетом и настоящими героями. Это была революция! Пусть в одно время с «Фантасмагорией» стали активно появляться и другие подобные ленты, именно ее принято считать «мамочкой». Наслаждайтесь!

Источник: classiccartoon

«Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами»

Шедевр нашего соотечественника Владислава Старевича является знаковым по многим пунктам. Во-первых, это первый в мире объемный мультфильм. Во-вторых, это первый российский мультфильм, в день его выхода (8 апреля) отмечается День российской анимации. В-третьих, для съемок изобретательный энтомолог использовал самых настоящих жуков, препарированных и снабженных проволочными ножками. Незнакомые с кукольной анимацией современники поражались, чего можно достичь при помощи дрессировки насекомых!

В-четвертых, это пародия на трагичное рыцарское средневековье, с многочисленными смертями и пафосом, в исполнении жуков. В-пятых, известны и более ранние кукольные российские ленты — например, работы Александра Ширяева — но именно за «Прекрасной Люканидой» по традиции держится первенство.

Источник: Классика советского кино (официальный канал)

«Динозавр Герти»

Герти — девочка-динозавр, точнее, бронтозавр. Ей выпала честь стать первой героиней мультика, у который был яркий считываемый характер и личные качества. По правде говоря, «Динозавр Герти» не является мультфильмом — это короткометражный фильм с анимационной вставкой. Но работа над этой вставкой стала ключевой для развития мультипликации, включая первое разделение художников на аниматоров и фоновщиков. Автор — известный карикатурист Уинзор Маккей.

Источник: _Yza _

«Пароходик Вилли»

Когда вы включаете любой современный мультфильм студии Disney, в начале вы видите именно его — отрывок из «Пароходика Вилли», с узнаваемым милым насвистом и тем самым мышонком, символом всея анимации. На самом деле это не первый мультик про Микки, а третий, но «Пароходик» первее всех выплыл к массовому зрителю. Именно в этот момент были заложены легендарные принципы анимации, актуальные и по сей день.

«Белоснежка и семь гномов»

Кто на свете всех милее, всех пригожей и важнее для развития индустрии мультфильмов? Разумеется, Белоснежка! Самый первый цветной полнометражный мультфильм со звуком, большой старт работы студии, которая стала ведущим мировым лидером в этой сфере. Сюда же — самые большие кинотеатральные сборы по сей день, если учитывать инфляцию. И нет, это не самый первый полнометражный мультфильм в принципе, известны и более ранние, но точно не такие яркие, музыкальные и очаровательные.

«В Африке жарко»

Когда зверям в Африке хочется мороженого, им на помощь приходят обитатели Северного полюса. Этому уместному бартеру пищевых продуктов посвящена самая первая лента, созданная студией «Союзмультфильм». Пожалуй, этого достаточно, чтобы добавить «В Африке жарко» в копилку значимых мультиков. Может, с точки зрения мировой индустрии он и не так выделяется, но для нас — точно!

Источник: Wikimultia

«Приключения Андре и пчелки Уолли»

Нехитрая история взаимодействия некого синего товарища Андре и традиционной окраски пчелки Уолли является первым компьютерным мультфильмом в истории человечества. Революция прошла не где-нибудь, а в анимационном отделе студии Lucasfilm, которую впоследствии купил Стив Джобс . Примерно тогда же она получило свое нынешнее название — Pixar. Полагаем, что тут больше комментариев не требуется.

Источник: сергей метальников

«Мой сосед Тоторо»

Что-то мы все про Европу и Россию, а ведь в Японии тоже свершилась своя важнейшая анимационная революция. Имя ей — Хаяо Миядзаки, человек-культ. Конечно, «Мой сосед Тоторо» вовсе не первая работа студии Ghibli (эта честь выпала «Навсикае из долины ветров»), но именно приключения этого доброго лесного духа принесли Миядзаки всемирную известность. Сами японцы ставят мультфильм на второе место среди аниме всех времен — круче оказался только «Евангелион».

«Симпсоны»

Без этой нестареющей желтой семейки обзор был бы неполным. Похождения Симпсонов не зря считают самым популярным мультсериалом в мире, который одновременно и сатиричная пародия на весь свет, и типичнейший ситком, и сборище огромной кучи звезд, и даже сбывающиеся предсказания будущего. В общем, Мэтт Грейнинг наверняка заключил договор с высшими силами, потому что иначе феноменальный успех его детища растолковать затруднительно. Как они повлияли на индустрию анимации? Существенно. Но гораздо больше они повлияли на масс-медиа культуру современного человечества в целом.

«Русалочка»

На самом деле здесь возможны варианты. Как уже упоминалось, свою первую кассу сорвала диснеевская «Белоснежка», далее бюджеты с многократной лихвой отбили в родном прокате «Бэмби», «101 далматинец» и «Книга джунглей». А потом был перерыв почти в три десятилетия, когда большая анимация продолжала создаваться, но не приносила студии Disney и кому-либо еще финансового успеха. И именно «Русалочка» со своими 211 $ млн при бюджете в 40 $ млн возродила интерес к спонсированию мультфильмов во всем мире. Как обычно, дело в деньгах, но каким прекрасным оно оказалось, это дело!

«Спасатели в Австралии».

Диснеевский мультфильм, про который редко вспоминают, и зря. «Спасатели в Австралии» стали флагманом компьютерной анимации, даром что лента выглядит нарисованной вполне традиционно. Однако это не так. Впервые полнометражный мультик был целиком создан при помощи цифровых технологий, что позволило изрядно ускорить процесс, и как следствие — сделать его на порядок дешевле. Кстати, картина в прокате провалилась, в отличие от своей хитовой первой части. Но в истории осталась навсегда.

«История игрушек»

Мы дошли до легенды, которая родилась на наших глазах. И продолжает рождаться, потому что каждая новая часть этой франшизы уверенно занимает важное место в индустрии. Но заслуга первой «Истории игрушек» — просто бомба. Первый полнометражный компьютерный 3D-мультфильм, благодаря которому мы до сих пор почти не встречаем двухмерную анимацию на больших экранах. Потому что так выглядит наша цифровая эпоха. И начиналась она в том числе с этого Вуди, это Базза и других живых игрушек.

«Старик и море»

После «Истории игрушек» все последующие пункты обзора уже во многом выглядят не так впечатляюще, но тем не менее и здесь есть, о ком рассказать в свете влияния. Например, об удивительной короткометражке «Старик и море», которая стала первым мультфильмом в истории кино, продемонстрированным в кинотеатрах IMAX. Экранизацию одноименной повести Хемингуэя создал наш соотечественник Александр Петров . Он получил «Оскар» за лучшую короткометражку, а зрители — яркое доказательство, что в 20 рисованных минут можно уместить до мурашек жизненную историю.

Источник: Kluchevsky

«Последняя фантазия: Духи внутри»

Еще один важный для истории, но коммерчески провальный мультфильм. Виной обоим событиям является предельный фотореализм, с которым создавалась эта вольная экранизация знаменитой серии видеоигр. Здесь компьютерные технологии вышли на такой уровень, что уже не всегда понятно — они нарисованные, или это все живые актеры? Явление, когда предельно реалистичное изображение человека вызывает отторжение, называется эффектом «зловещей долины». И этот мультфильм — яркий пример того, что с помощью компьютерной графики можно рисовать людей почти неотличимо от реальности. И того, что так делать не надо. Но ведь красиво, глаз не отвести!

«Алеша Попович и Тугарин Змей»

Поговорим о насущном. Например, о возрождении отечественной анимации в сугубо комичном, «попсовом» ключе. Именно так сейчас смотрится «Алеша Попович и Тугарин Змей» с высоты прошедших 14-ти лет. Здесь вам и национальный фольклор, и современные шутки, и удобоваримость для зрителей всех возрастов. Только подумайте — в следующий Новый год выйдет девятая часть серии! И режиссировать ее берется, между прочим, Константин Бронзит — он же отвечал за самого первого «Алешу», так что, возможно, мы получим хоть что-то новенькое.

Источник: Три богатыря

«Маша и медведь»

Встречайте «царицу всея Ютуба», задорную девочку Машу, которую одни искренне любят, другие не менее искренне порицают, и все без исключения смотрели хоть пару минут ее агрессивных приключений. Один из эпизодов мультсериала является рекордсменом по просмотрам на YouTube, у которого в соседях только ну очень популярные клипы. Мы уж молчим про то, что «Маша и Медведь» — самый узнаваемый российский мультсериал за рубежом. А вот и та серия, кстати, присоединяйтесь!

Источник: Get Movies

«Холодное сердце»

«Отпусти и забудь», — поет платиновая блондинка Эльза, и девочки со всего мира ей подпевают. Вместе «Аватаром», «Титаником» и разными «Звездными войнами» великолепное «Холодное сердце» царит на вершине кассовых сборов всех времен. Этот мультфильм доказал, что анимация тоже может успешно завоевывать мир и задавать планку качества кинематографического искусства. Посмотрим, что нового будет во второй части — судя по имеющимся слухам, революция еще только впереди.

«Ми-ми-мишки»

Симпатичный мультсериал про медвежат и другие работы студии «Паровоз» творят будущее сегодня по другому фронту. А именно — выводят анимацию за пределы привычных плоскостей, являясь героями первых в России мультиков с поддержкой виртуальной реальности. Да-да, попасть внутрь мультфильма можно уже сейчас, для этого вам понадобятся сравнительно недорогие очки, смартфон и серия «Ми-ми-мишек». Встретимся на другой стороне экрана!

Источник: Мульт

«Джинглики»

Завершаем обзор отечественным мультсериалом, являющимся на данный момент самым технически совершенным среди своих товарищей. А еще очень красивым, позитивным и аккуратненьким, даром что один из главных персонажей разносит все и вся. Сегодня на «Джингликов» приходится равняться другим отечественным студиям, в то время как сами их создатели по мере сил продвигают мировую анимационную индустрию, активно взаимодействуя с разработчиками программного обеспечения. Теперь вы в лицо знаете основных героев наших и прошлых дней, которые формируют мультипликацию дней наступающих.

Познавательного вам просмотра!

Источник: Джинглики

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