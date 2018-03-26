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В Нижневартовске популяризируют народную культуру
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В Нижневартовске популяризируют народную культуру 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Нижневартовске с размахом пройдет празднование двух юбилеев. с 13 по 15 апреля состоится Первый окружной фестиваль-конкурс народного творчества «Красная горка».
Как сообщает UgraNow, мероприятие будет посвящено 15-летию Музея истории русского быта и 15-летию Образцового художественного коллектива фольклорного ансамбля «Добро».
Творческая программа фестиваля откроет зрителям мир традиционной культуры на мастер-классах по песенному фольклору и декоративно-прикладному искусству. Также в рамках мероприятия пройдет круглый стол членов жюри с руководителями и преподавателями участников фестиваля-конкурса.
Конкурсное прослушивание пройдет в центральной библиотеке имени М. К. Анисимковой в форме открытого концерта. Прийти может любой желающий. Завершит фестиваль отчетный гала-концерт.
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