В Нижневартовске популяризируют народную культуру

В Нижневартовске с размахом пройдет празднование двух юбилеев. с 13 по 15 апреля состоится Первый окружной фестиваль-конкурс народного творчества «Красная горка».

Как сообщает UgraNow, мероприятие будет посвящено 15-летию Музея истории русского быта и 15-летию Образцового художественного коллектива фольклорного ансамбля «Добро».

Творческая программа фестиваля откроет зрителям мир традиционной культуры на мастер-классах по песенному фольклору и декоративно-прикладному искусству. Также в рамках мероприятия пройдет круглый стол членов жюри с руководителями и преподавателями участников фестиваля-конкурса.

Конкурсное прослушивание пройдет в центральной библиотеке имени М. К. Анисимковой в форме открытого концерта. Прийти может любой желающий. Завершит фестиваль отчетный гала-концерт.