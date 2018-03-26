«Кто не любит собак, тому надо к психиатру». Об отношениях детей и зверей

Жительница Уфы Ольга Сорокина получила в этом году звание Человека года в республиканском конкурсе. Ее в городе многие знают не только как талантливого заводчика, но прежде всего как одаренного педагога. В клубе юного собаковода она учит детей быть ответственными хозяевами своих питомцев.

Сначала договор, потом собака

Айгуль Нургалеева, «АиФ-Башкортостан»: Ольга Александровна, почему вы стали собаководом?

Ольга Сорокина: В детстве очень хотела собаку. И тот день, когда она у меня появилась, стал самым счастливым в жизни, такого больше не испытала никогда! Очень благодарна маме: она подарила мне колли — Селгу, когда я училась в 8 классе. С тех пор питомцы этой породы всегда рядом со мной. 20 лет проработала воспитателем в детсаду. Постепенно хобби перетекло в ещё одну профессию. А 27 лет назад муж осуществил мою мечту, купив дом в Иглино с питомником, сейчас в нём 30 породистых жильцов.

— А как вы относитесь к кошкам?

— Тоже люблю. Две кошки Пуся и Муська живут в вольерах, дружат со всеми. Но если собака для меня — ангел-хранитель, лучший друг человека, то кошка — космос.

— Вы проводите занятия в клубе «Юного собаковода». Чем именно занимаются дети на занятиях?

— Клуб работает на базе эколого-биологического центра — это муниципальное учреждение дополнительного образования. Занимаемся по трёхлетней программе «Юный кинолог», которая состоит из четырёх частей. Первая — теория. Ребята узнают о питомцах всё: от правил их содержания в быту, в городе и до оказания им первой медпомощи. Готовим и показываем выездные уроки в школах, детских домах.

Вторая часть — выставочная дрессура. Наши ребята активно участвуют в конкурсах юного хэндлера (человек, владеющий искусством показа собак на выставках — авт.) Дети с питомцами выступают на выставках в городах России и в других странах. Так, 14-летняя Марина Лазарева со своей собачкой породы русский той в 2017 году вошла в шестерку лучших юных хэндлеров России. Девочка занимается в клубе с 9 лет, уже стала профессионалом. В ноябре прошлого года мы с ней ездили на всемирную выставку в Лейпциг (Германия). Конечно, это дорогое удовольствие — всё за счёт родителей.

Третья часть программы — общий курс дрессировки. Четвёртая — прикладные виды спорта, различные трюки. В феврале у нас прошли соревнования по фристайлу — танцы с собаками. Ребята участвуют во многих проектах по реабилитации сверстников, больных ДЦП. Сразу скажу, мы не занимаемся канистерапией (лечение с помощью собак — Авт.), для этого необходимо спецобучение, удостоверения и т.д. Но помогаем в реабилитации, приносим вместе с питомцами радость. К примеру, собаки породы шелти выполняли команды детей-инвалидов, которых видели впервые. Дети были так счастливы!

— У воспитанников обязательно должна быть собака?

— Такого условия нет. Всего занимается более ста детей — от дошкольного возраста до 18 лет. У трети собак нет, но они учатся правильно обращаться с чужими, например, я привожу их для занятий из своего питомника. Рекомендую заключать родителям с детьми годовой договор: по результатам работы с животными принимать решение о покупке четвероногого друга.

Считаю, у каждого человека должна быть собака. Потому что она действительно становится ангелом-хранителем. Приведу лишь один пример. Хозяйка спустила лабрадора с поводка, он убежал (хотя на прогулке делать этого нельзя!). Внезапно на женщину напал бомж и начал её душить. Она даже кричать не могла, только хрипела. Лабрадор вернулся, набросился на бомжа, укусил его и спас хозяйку.

— У вас такая же дрессировка, как в цирке?

— Нет, у нас другая задача: собака ничего не должна. Если она никого не испугала, уже хорошо. Задача — воспитать её, научить правилам поведения с человеком, в городе. Мы даём 13 навыков общего курса дрессировки и три защитно-караульной службы. Любые породы дрессируются. Но способность к этому передаётся по наследству. Главное, запастись терпением. Многие дети не выдерживают, уходят из клуба. К сожалению, у нас только один мальчик добился результата. Все остальные — девочки, они трудолюбивее. Кстати, четыре воспитанницы сейчас учатся в вузах на ветеринаров: две в Уфе, одна в Питере, одна в Казани.

Мода на породу

— Питомцев каких пород порекомендуете заводить семьям с детьми? Есть мнение, что рано или поздно собака может повести себя агрессивно по отношению к хозяину.

— Как правило, выбирают по трём моментам. Во-первых, мода на породу. Например, сегодня это северные ездовые. Но их нельзя держать в городе, они не будут слушаться ребёнка. Их предназначение — бежать и тащить сани. Во-вторых, лёгкость в уходе. Кстати, короткошерстная — не означает лёгкий уход. В-третьих, цена щенка. Как правило, выбирают подешевле, но это говорит о браке в породе.

Прежде чем выбрать, надо знать, для чего та или иная порода выведена. Для детей лучше шелти, они будут слушаться и вашего ребёнка, и чужих ребят, но при правильном воспитании. Хорошо подходят мопсы, цвергшнауцеры, русский той, пуделя, папийоны. Осторожно — джекрасселы, колли, немецкие овчарки, австралийские овчарки, мительшнауцеры, шпицы. Это для ребят более старшего возраста. Мои трое детей выросли с колли, как бы они её ни мучили, ни разу не укусила. Вообще считаю, если ребёнок равнодушен к животным, это говорит о каких-то проблемах. А если у взрослого не загораются глаза при их виде, ему стоит обратиться к психиатру.

— Что делать, если ребёнок просит собаку, а места в квартире мало?

— Ей не нужно много места. Ей нужны вы. А постоянные прогулки с ней на свежем воздухе — это ваше здоровье. Ребёнок, у которого есть щенок, не будет сидеть целыми днями за компьютером и играть в гаджеты.

Меньше капли в море

— Во многих парках, скверах развешаны таблички: «Выгул собак запрещен. Штраф 5 тысяч рублей». Но хозяева всё равно выгуливают животных.

— Проблема в том, что им негде гулять. Не у всех есть машины, чтобы выехать за город, да и погода не всегда позволяет. Этот запрет дискриминирует людей с домашними животными. Прогулки в парках надо разрешить, конечно, с соблюдением всех правил содержания. Каждый человек должен убирать за своим питомцем. А вот прогулки с собакой на детской площадке просто недопустимы.

— На встрече с главой республики он пообещал поддержать вашу идею с организацией площадки для выгула собак в Уфе.

— Да, одна площадка была определена ещё до нашей встречи, в районе пересечения улиц имени Рихарда Зорге и Блюхера. Но для миллионного города это даже не капля в море. Речь шла о площадках в каждом районе как минимум, а лучше — в каждом дворе, хотя бы небольшой. Радует, что в новостройках решают этот вопрос. Один из жилых комплексов Уфы рекламирует квартиры, обещая во дворе обеспечить место для выгула животных. Значит, будущие жильцы осуществят свою мечту завести собаку. Письма о площадках во всех районах города я направила в администрацию Уфы, Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору.

— В деле решения проблемы с бездомными животными вы на стороне зоозащитников или санитаров (в Уфе это «Спецавтохозяйство», занимающееся отловом бесхозных животных)?

— Считаю, лучше утопить щенят сразу, чем обрекать их на такую жизнь. Очень жалко всех брошенных и потерявшихся, уважаю всех самостоятельных и приспособившихся. Но любая бродячая собака опасна. Болезни, паразиты, агрессия, ещё страшнее — стаи беспризорных. Вопрос должны решить все ответственные и заинтересованные стороны, в первую очередь, государство. Приют для безнадзорных животных давно должен быть, а его всё не могут построить. Но не все бродячие социализируются. Многие давно размножаются без участия человека. Опасных надо уничтожать. Всех остальных — стерилизовать. Вместо чипирования предлагаю клеймить (нанести татуировку). Это проще и по клейму всегда можно найти владельца.

— Звание «Человек года», которое вы получили, поможет вам в вашей работе?

— Премии к этому званию не полагается, поддержка только моральная. Уже чувствуем её: после многих переездов за семь лет работы клуба нас оставляют в помещении «Эколого-биологического центра ЛидерЭко» на Блюхера, 13, недалеко от Бульвара Славы. Теперь ищем спонсоров. На замену окон в учебном классе нужно 90 тысяч рублей. Заниматься с крупными собаками здесь тесновато — дрессировать их лучше на улице. Школа №99 обещала выделить нам площадку в 360 кв. м, но сначала её необходимо огородить. Сумма требуется немалая.