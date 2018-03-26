В Екатеринбург приедет герой «Денискиных рассказов»

Денис Драгунский известен не только тем, что стал прообразом героя известных детских рассказов, но и собственным творчеством: он создал более 1200 новелл, романы, повести и пьесы. Писатель считается мастером коротких рассказов с крутыми поворотами сюжета и неожиданными развязками. Денис Драгунский создал собственный уникальный жанр, его произведения, несмотря на малый формат (всего одна-две «прокрутки» на экране смартфона) — это настоящие философские притчи, мудрые, точные и живые.

Среди книг Дениса Драгунского такие, как «Нет такого слова», «Ночник», «Архитектор и монах», «Третий роман писателя Абрикосова», «Господин с кошкой», «Взрослые люди», «Окна во двор» и другие.

Фото: Наталья Пьетра.