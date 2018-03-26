Казань удостоилась спецноминации премии Ли Куан Ю

Казань удостоилась специальной номинации премии Ли Куан Ю — человека, превратившего отсталый Сингапур в передовую страну. Казань стала единственным российским городом, получившим спецноминацию этой престижной премии.

В прошлом году, с 1 по 4 октября, Казань посетила выездная конкурсная комиссия. Их визит был засекречен. Инспекторы посетили Кремль, «Казань-Арену», МКДЦ, ЖК «Современник» и Дворец водных видов спорта.

Как рассказали сегодня на деловом понедельнике, конкурсная комиссия была впечатлена. Она назвала Казань замечательным городом, который уважает свое этническое, культурное и религиозное разнообразие.

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