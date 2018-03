Близнецы: 10 фильмов и сериалов, похожих сюжетом

Мы знаем, каково это — влюбиться в фильм или сериал настолько, что расстаться с ним будет невозможно. Чтобы облегчить ваши душевные страдания, мы собрали 10 фильмов и сериалов, сюжеты которых ну очень сильно похожи. Растягивайте удовольствие!

Место встречи (The Place), 2017 / Столик в углу (The Booth at the End), 2011

Leone Film Group / Hanged Man Pictures

К загадочному человеку, который всегда сидит в дальнем углу одного и того же кафе, обращаются различные люди. Он не силен, не богат и не имеет никакой власти, зато он может исполнить любое желание.

По волчьим законам (Animal Kingdom), 2009 / По волчьим законам (Animal Kingdom), 2016 — …

Porchlight Films / John Wells Productions

После смерти матери-наркоманки Джошуа попадает в дом своей бабушки — преступной «мамочки», которая держит в страхе весь город и «крышует» своих сыновей — грабителей и убийц.

Звучание моего голоса (Звук моего голоса) (Sound of My Voice), 2011 / ОА (The OA), 2016

Skyscraper Films / Plan B Entertainment

Загадочная девушка, появившаяся из иного времени и обладающая невероятным даром, рассказывает группе «посвященных» о своей жизни и учит их справляться с жизненными трудностями.

Внутренняя красота (Byooti insaideu), 2015 / Красота внутри (The Beauty Inside), 2012

Next Entertainment World / B-Reel Films

Главный герой обладает необычным даром — каждое утро он просыпается в «новом теле». Он может проснуться мужчиной или женщиной, ребенком или стариком, азиатом или афроамериканцем. Все это его не беспокоит до тех пор, пока он не влюбляется.

Морфий, 2008 / Больница Никербокер (The Knick), 2014 — 2015

СТВ / Anonymous Content

Талантливый хирург, на котором держится вся больница, сильно зависим от болеутоляющего. Со временем его зависимость становится неуправляемой.

Бойцовский клуб (Fight Club), 1999 / Мистер Робот (Mr. Robot), 2015 — …

20th Century Fox / Universal Cable Productions

Мужчина с раздвоением личности устраивает анархию, даже не подозревая об этом.

Ван Хельсинг (Van Helsing), 2004 / Страшные сказки (Penny Dreadful) 2014 — 2016

Universal Studios / Neal Street

Экранизированный сборник фантастического «бульварного» чтива, в котором встретятся все известные нам фантастические персонажи — от монстра Франкенштейна и человека-оборотня до Ван Хельсинга и Дракулы.

Суррогаты (Surrogates), 2009 / Видоизмененный углерод (Altered Carbon), 2018

Touchstone Pictures / Skydance Media

Альтернативное будущее, вместо своих тел люди предпочитают пользоваться искусственными «оболочками». Детектив расследует загадочное убийство такого «тела» и покушение на убийство его «хозяина».

Вернувшиеся (Les revenants), 2004 / На зов скорби (Les Revenants), 2012

Haut et Court / Canal+

В небольшом французском городке паника — к своим семьям «возвращаются» тысячи умерших. Они не постарели, не помнят, что произошло, и, что самое важно, не знают, кто и почему их оживил.

В твоих глазах (In Your Eyes), 2014 / Восьмое чувство (Sense8), 2015 — 2018

Bellwether Pictures / Georgeville Television

Совершенно незнакомые друг с другом люди начинают «видеть» и чувствовать друг друга.