Ещё
Прокуратура Владивостока проверила деятельность школы-интерната
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прокуратура Владивостока проверила деятельность школы-интерната 

Prim.News 50 минут назад
Выявлены недостатки в деятельности данного учреждения.
Прокуратура Советского района г. Владивостока в ходе плановых проверок учреждений с круглосуточным пребыванием детей проверена местная коррекционная школа-интернат.
В ходе надзорных мероприятий выявлены недостатки в деятельности данного учреждения, выразившиеся в ненадлежащей работе по взысканию алиментов с родителей воспитанников, по принятию мер, обеспечивающих сохранность закрепленного жилья за несовершеннолетними, установлены случаи неполного обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем отдельных категорий лиц.
Не оставлены без внимания прокуратуры вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил при организации питания несовершеннолетних.
Так, примерное меню не согласовано с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, ряд сотрудников учреждения, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, не прошли профессиональную гигиеническую подготовку.
По результатам проверки руководителю коррекционной школы-интерната внесено представления об устранении нарушений закона.
Во исполнение требований прокурора выявленные нарушения законодательства устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Prim.News: последние новости
Владивостокский фестиваль «Пуск» выдвинули на Национальную премию индустрии специальных событий Неделя конкурсов «Симфония талантов» стартует во Владивостоке 24 марта Жители Владивостока пожаловались на то, что набережную Цесаревича превратили в «помойку»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых12
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
НЛО: реальные истории, рассказанные в фильмах2
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение