Прокуратура Владивостока проверила деятельность школы-интерната

Выявлены недостатки в деятельности данного учреждения.

Прокуратура Советского района г. Владивостока в ходе плановых проверок учреждений с круглосуточным пребыванием детей проверена местная коррекционная школа-интернат.

В ходе надзорных мероприятий выявлены недостатки в деятельности данного учреждения, выразившиеся в ненадлежащей работе по взысканию алиментов с родителей воспитанников, по принятию мер, обеспечивающих сохранность закрепленного жилья за несовершеннолетними, установлены случаи неполного обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем отдельных категорий лиц.

Не оставлены без внимания прокуратуры вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил при организации питания несовершеннолетних.

Так, примерное меню не согласовано с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, ряд сотрудников учреждения, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, не прошли профессиональную гигиеническую подготовку.

По результатам проверки руководителю коррекционной школы-интерната внесено представления об устранении нарушений закона.

Во исполнение требований прокурора выявленные нарушения законодательства устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.