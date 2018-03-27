Ещё
Прокуратура заступилась за детей приморской школы‐интерната
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прокуратура заступилась за детей приморской школы‐интерната 

360tv.ru 2 часа назад
В приморской школе‐интернате несовершеннолетних обделяли одеждой и обувью. Об этом стало известно в ходе проведенной проверки органами прокуратуры Советского района Владивостока.
Правоохранители проверили соблюдение прав воспитанников коррекционной
школы-интерната
и выявили недостатки.
Недостаточно активное взыскание алиментов с родителей, несохранение закрепленного за несовершеннолетними жилья. Установлены случаи недообеспечения воспитанников бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем
— прокуратура.
В ходе проверки прокуратура обратила внимание на соблюдение
санитарно-эпидемиологических
норм и правил при питании несовершеннолетних. Как оказалось, меню не согласовано с местными властями. Некоторые работники не прошли профессиональную гигиеническую подготовку, необходимую для производства, хранения, транспортировки и реализации продуктов и воды.
По результатам проверки директору коррекционной
школы-интерната
были внесены представления.
Ранее директора наказали за нанесенные травмы школьнику в Свердловской области. Руку школьника замотало в токарный станок. Инцидент произошел, когда учитель вышел из класса.
360tv.ru: последние новости
СМИ: Валерий Леонтьев собирается уйти со сцены Мосгортранс направит 400 автобусов в районы трех закрытых станций «фиолетовой» ветки Итоги регионального этапа всероссийского конкурса социальной рекламы подвели в Орехово‐Зуеве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией2
Какой сериал самый дорогой в истории13
Особенности застольного этикета разных стран
Какие фильмы посмотреть в апреле
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»4
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение