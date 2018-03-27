Прокуратура заступилась за детей приморской школы‐интерната 

В приморской школе‐интернате несовершеннолетних обделяли одеждой и обувью. Об этом стало известно в ходе проведенной проверки органами прокуратуры Советского района Владивостока.
Правоохранители проверили соблюдение прав воспитанников коррекционной
школы-интерната
и выявили недостатки.
Недостаточно активное взыскание алиментов с родителей, несохранение закрепленного за несовершеннолетними жилья. Установлены случаи недообеспечения воспитанников бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем
— прокуратура.
В ходе проверки прокуратура обратила внимание на соблюдение
санитарно-эпидемиологических
норм и правил при питании несовершеннолетних. Как оказалось, меню не согласовано с местными властями. Некоторые работники не прошли профессиональную гигиеническую подготовку, необходимую для производства, хранения, транспортировки и реализации продуктов и воды.
По результатам проверки директору коррекционной
школы-интерната
были внесены представления.
Ранее директора наказали за нанесенные травмы школьнику в Свердловской области. Руку школьника замотало в токарный станок. Инцидент произошел, когда учитель вышел из класса.