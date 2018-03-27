Прокуратура заступилась за детей приморской школы‐интерната

В приморской школе‐интернате несовершеннолетних обделяли одеждой и обувью. Об этом стало известно в ходе проведенной проверки органами прокуратуры Советского района Владивостока.

Правоохранители проверили соблюдение прав воспитанников коррекционной

школы-интерната

и выявили недостатки.

Недостаточно активное взыскание алиментов с родителей, несохранение закрепленного за несовершеннолетними жилья. Установлены случаи недообеспечения воспитанников бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем

— прокуратура.

В ходе проверки прокуратура обратила внимание на соблюдение

санитарно-эпидемиологических

норм и правил при питании несовершеннолетних. Как оказалось, меню не согласовано с местными властями. Некоторые работники не прошли профессиональную гигиеническую подготовку, необходимую для производства, хранения, транспортировки и реализации продуктов и воды.

По результатам проверки директору коррекционной

школы-интерната

были внесены представления.

Ранее директора наказали за нанесенные травмы школьнику в Свердловской области. Руку школьника замотало в токарный станок. Инцидент произошел, когда учитель вышел из класса.