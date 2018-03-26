В ЮЗАО открылся культурный центр «Циолковский» 

В преддверии Дня космонавтики на базе библиотеки № 180 района Коньково появился новый культурный центр, названный в честь Константина Эдуардовича Циолковского.
«Циолковский» — не просто культурный кластер, но еще и центр самообразования. Заведующая 180-й библиотеки Тамара Ковалева рассказала, что новый центр — первая «ласточка» в рамках новой городской программы «Точки роста». При 180-й библиотеке уже 25 лет действует Музей-библиотека Н. Ф. Федорова. Когда Константин Циолковский еще сам был ученым-самоучкой, главным наставником его в пору обучения в библиотеке Румянцевского музея стал сам философ Николай Федоров, который, по словам Циолковского, смог заменить ему «университетских профессоров» и вдохновил идеей освоения Космоса.
К открытию приурочили пятидневный фестиваль-марафон «Хочу все знать», гости которого, знаменитые ученые, рассказали школьникам о связи литературы и математики, о глубоководных исследованиях, об отцах-основателях отечественной научной фантастики. Перед ребятами выступили астроном, популяризатор науки Владимир Сурдин, космический инженер Андрей Афанасьев, биофизик и писатель Юрий Нечипоренко, биолог Сергей Лысенков, инженер глубоководных аппаратов Сергей Смолицкий и другие. Ученые также дали индивидуальные консультации школьникам, которые уже серьезно занимаются тем или иным предметом и нуждаются в конкретном совете, мнении, оценке состоявшихся в этой области профессионалов. А главный редактор возрожденного альманаха «Хочу все знать» Сергей Иванов рассказал школьникам, «Есть ли жизнь на Марсе?».
Также в рамках открытия культурного центра была представлена выставка «Колыбель человечества: философия космизма», подготовленная библиотекой № 180 в сотрудничестве с Музеем космонавтики — экспозиция является частью выездной программы «Аргонавты Вселенной», которую библиотека в 2018–2019 годах проведет на разных образовательных и культурных площадках Москвы и регионов.
Завершился фестиваль-открытие познавательно-художественной акцией «Из библиотеки — в Космос», в ходе которой дети и взрослые под руководством художника Алексея Иорша создали панно, иллюстрирующее образ нашей планеты как корабля, идущего через небесный океан.
Всего же в городской программе «Точки роста» примут участие пять библиотек ЮЗАО:
— библиотека № 180, улица Профсоюзная, дом 92;
— библиотека № 178, улица Дмитрия Ульянова, дом 24;
— библиотека № 192, улица Старобитцевская, дом 23, корпус 2;
— библиотека № 190, улица Профсоюзная, дом 115, корпус 1;
— библиотека № 170, улица Паустовского, дом 2/34.