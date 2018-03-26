Дамир Саголь победил в Четвертом стамбульском фотоконкурсе агентства Анадолу

СТАМБУЛ, March 26, 2018/PRNewswire/ — Шокирующая фотография Дамира Саголя (Damir Sagolj), на которой изображен мертвый мальчик, накрытый одеялом, с глазами, прикрытыми листьями, названа лучшей фотографией 2018 года на Четвертом международном фотоконкурсе в Стамбуле.

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: https://www.multivu.com/players/uk/8295451-damir-sagolj-2018-istanbul-photo-awards/

Снимок был сделан в лагере беженцев Балухали в Бангладеш. Абдул Азиз (Abdul Aziz) с семьей бежал из Мьянмы за два месяца до того, как скончался от лихорадки. К сожалению, Абдул Азиз ― не единственный ребенок, ставший жертвой непрекращающихся конфликтов в регионе

Главный приз в категории «Лучшая одиночная фотография для новостного репортажа» завоевал снимок Кевина Фреера (Kevin Frayer) для фотоагентства Getty Images. Победителем в категории «Лучшая одиночная фотография для спортивного репортажа» стал Лукас Шульц (Lukas Schulze), а главная награда за «Лучшую серию фотографий для спортивных репортажей» досталась Павлу Волкову за серию фотографий для газеты «Вечерняя Москва» . Маркус Ям (Marcus Yam) получил приз в категории «Лучшая серия фотографий о природе и экологии» за свою работу для издания Los Angeles Times.

Более подробную информацию обо всех победителях вы найдете по адресу: http://istanbulphotoawards.com/

Говорит редактор электронного издания французского еженедельника «Пари Матч» Мэрион Мертенс (Marion Mertens): «Я думаю, что победитель этого года по-настоящему силен. Эта фотография объясняет многое о важнейших событиях этого года. Это очень волнующая фотография».

Широко известный главный спортивный фотограф Getty Images Кэмерон Спенсер (Cameron Spencer) отметил, что стамбульский фотоконкурс имеет большое значение, так как предоставляет для журналистов всего мира платформу для показа работ на международных выставках. По его словам, этот конкурс предоставляет журналистам «платформу для показа их работ всему миру, это великолепнейшая экспозиция для фотографов».

С 18 по 21 марта 2018 года в Стамбуле жюри, в состав которого вошли профессионалы со всего мира, проводило оценку представленных на конкурс работ 27 фотографов из 22 страны. Спонсорами конкурса выступили Центральный муниципалитет Стамбула (IBB), авиакомпания Turkish Airlines и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA).

Жюри фотоконкурса в 2018 году

В состав жюри 2018 года были включены: редактор электронного издания французского еженедельника «Пари Матч» Мэрион Мертенс (Marion Mertens), главный спортивный фотограф фотоагентства Getty Images Кэмерон Спенсер (Cameron Spencer), фотокорреспондент агентства NOOR Юрий Козырев (Yuri Kozyrev), фотограф и видеоконсультант Джорджес Де Кеерле (Georges De Keerle), руководитель подразделения по развитию фотобизнеса в информационном агентстве Франс Пресс Мишель Скотто (Michel Scotto), редактор фоторепортажей Андрей Поликанов (Andrei Polikanov), победитель прошлогоднего фотоконкурса Фредерик Лафардж (Frederic Lafargue), главный редактор фото— и видеорепортажей в агентстве Анадолу Ахмет Сель (Ahmet Sel) и фоторедактор агентства Анадолу Фират Юрдакуль (Firat Yurdakul).

Подробная информация о конкурсе размещена на веб-сайте istanbulphotoawards.com Контактное лицо: Elife Çekem, +90-533-788-06-28, istanbulphoto@aa.com.tr (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/657687/Anadolu_Agency_Photo_Awards.jpg) Video: https://www.multivu.com/players/uk/8295451-damir-sagolj-2018-istanbul-photo-awards/

Source: Anadolu Agency