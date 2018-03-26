Нижегородец выиграл «Оскар» среди политтехнологов

Премия РАПК — ежегодная российская профессиональная премия в сфере политического консалтинга. Своеобразный политтехнологический «Оскар», присуждаемый лучшим выборным специалистам по итогам электорального цикла.

В премии принимают участие, как отдельные специалисты, так и команды. Премия проводится в третий раз, но уже имеет своих рекордсменов. Среди них — нижегородец Максим Сучков , который второй год подряд оказался в числе награжденных. На этот раз — за проект, реализованный в Подмосковье, в номинации «Лучший вирусный проект сезона».

— В этом году в номинацию попал проект моей команды, направленный на повышение явки избирателей с веселым названием «Электоральный излучатель», — рассказал Максим Сучков. — Это была самая насыщенная номинация, проекты были один лучше другого, но и наш не затерялся. Выборы не должны быть скучными — искренне рад, что профессиональный цех оценил и поддержал этот наш тезис.