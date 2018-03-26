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Нижегородец выиграл «Оскар» среди политтехнологов
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Нижегородец выиграл «Оскар» среди политтехнологов 

nn.ru 33 минуты назад
Фото: nn.ru
Премия РАПК — ежегодная российская профессиональная премия в сфере политического консалтинга. Своеобразный политтехнологический «Оскар», присуждаемый лучшим выборным специалистам по итогам электорального цикла.
В премии принимают участие, как отдельные специалисты, так и команды. Премия проводится в третий раз, но уже имеет своих рекордсменов. Среди них — нижегородец Максим Сучков, который второй год подряд оказался в числе награжденных. На этот раз — за проект, реализованный в Подмосковье, в номинации «Лучший вирусный проект сезона».
— В этом году в номинацию попал проект моей команды, направленный на повышение явки избирателей с веселым названием «Электоральный излучатель», — рассказал Максим Сучков. — Это была самая насыщенная номинация, проекты были один лучше другого, но и наш не затерялся. Выборы не должны быть скучными — искренне рад, что профессиональный цех оценил и поддержал этот наш тезис.
Свою первую премию РАПК Максим Сучков завоевал в 2016 году за проект «Канавино — сердце города», реализованный во время избирательной кампании по выборам депутатов областного Законодательного собрания (ОЗС) в Канавинском округе № 6 Нижнего Новгорода. Подхваченный местными жителями, администрацией и депутатами проект работает до сих пор. А депутатами тогда стали Олег Сорокин и Леонид Гойхман. Правда, сейчас Олег Сорокин находится в СИЗО.
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