«День открытых дверей»: челябинцев позвали на бесплатное медобследование

Челябинцам предлагают пройти бесплатное медицинское обследование в субботу, 31 марта. Как сообщила на аппаратном совещании начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова, в день открытых дверей горожане смогут посетить врачей-специалистов и сдать все необходимые анализы.

— Подобные обследования по выходным в Челябинске проводятся регулярно, — напомнила Наталья Горлова . — Такой график позволяет работающему населению позаботиться о своём здоровье в удобное время и пройти необходимые обследования.

Обследование можно пройти и в будни. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства без предварительной записи и взять паспорт и полис обязательного медстрахования. Для того, чтобы лабораторные исследования были максимально точными, приходить на диспансеризацию нужно натощак.

В 2018 году диспансеризацию будут проходить челябинцы в возрасте 21 года, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.

В прошлом году диспансеризацию прошли 323 тысячи южноуральцев. Врачи выявили несколько десятков тысяч патологий.