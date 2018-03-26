В первом трейлере новых «Черепашек-ниндзя» показали злодея

Черепашки-ниндзя снова встают на защиту Нью-Йорка. В этот раз они младше и неопытнее, но сами черепашки уверены, что им все под силу! Даже победить Барона Драксума, которого нам показали в трейлере мультсериала Teenage Mutant Ninja Turtles.

Рафаэль является лидером команды братьев-черепашек, которые только-только обнаруживают в себе силы бороться со злом и начинают исследовать мистический мир Нью-Йорка. Вместе с Эйприл и Сплинтером, конечно. А сражаться им придется с Бароном Драксумой, мутантом-алхимиком, который собирается превратить в мутантов все человечество. Создатели обещали, что представят его зрителям уже в первой серии.

Новое прочтение знакомой истории можно будет увидеть в этом году на канале Nickelodeon.

Источник: Nickelodeon

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