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В первом трейлере новых «Черепашек-ниндзя» показали злодея
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В первом трейлере новых «Черепашек-ниндзя» показали злодея 

Tlum.ru 24 минуты назад
Фото: Tlum.ru
Черепашки-ниндзя снова встают на защиту Нью-Йорка. В этот раз они младше и неопытнее, но сами черепашки уверены, что им все под силу! Даже победить Барона Драксума, которого нам показали в трейлере мультсериала Teenage Mutant Ninja Turtles.
Рафаэль является лидером команды братьев-черепашек, которые только-только обнаруживают в себе силы бороться со злом и начинают исследовать мистический мир Нью-Йорка. Вместе с Эйприл и Сплинтером, конечно. А сражаться им придется с Бароном Драксумой, мутантом-алхимиком, который собирается превратить в мутантов все человечество. Создатели обещали, что представят его зрителям уже в первой серии.
Новое прочтение знакомой истории можно будет увидеть в этом году на канале Nickelodeon.
Источник: Nickelodeon
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