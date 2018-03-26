100 лучших советских мультфильмов

Мы публиковали список «100 лучших мультфильмов в мире по версии Rotten Tomatoes». Сегодня для полноты картины решили вспомнить гениальные советские мультфильмы, которые все мы знаем с детства и обязательно должны показать своим детям.

— Ишь ты, Масленица! 1985

Mister Пронька 1991

Архангельские новеллы 1986

Банкет 1986

Бобик в гостях у Барбоса 1977

Mister Пронька

Mister Пронька

Большой Ух 1989

Бременские музыканты 1969

В синем море, в белой пене… 1984

В стране невыученных уроков 1969

Варежка 1967

Василиса Микулишна 1975

Верните Рекса 1975

Винни Пух и все-все-все 1969−1972

Вовка в Тридевятом царстве 1965

Возвращение блудного попугая 1984

Винни Пух и все-все-все Винни Пух и все-все-все Веселая карусель 1969

Волк и теленок 1984

Волшебное кольцо 1979

Выкрутасы 1987

Гадкий утёнок 1955

Дарю тебе звезду 1974

Двенадцать месяцев 1956

Девочка и дельфин 1979

Дед Мороз и лето 1969

Дед Мороз и Серый волк 1978

Двенадцать месяцев

Двенадцать месяцев

Детство Ратибора 1973

Добро пожаловать 1986

Домовенок Кузя 1984

Дракон 1961

Ежик в тумане 1975

Жил-был пес 1982

Заколдованный мальчик 1955

Здесь могут водиться тигры 1989

Трое из Простоквашино 1978−1984

Ивашка из Дворца пионеров 1981

Ежик в тумане

Ежик в тумане

Икар и мудрецы 1976

История одного преступления 1962

Как казаки в футбол играли 1970

Как казаки соль покупали 1975

Как львенок и черепаха пели песню 1974

Кентервильское привидение 1970

Когда зажигаются елки 1950

Конфликт 1983

Конек-Горбунок 1947

Корова 1989

Как львенок и черепаха пели песню

Как львенок и черепаха пели песню

Котенок по имени Гав 1976 — 1982

Котенок с улицы Лизюкова 1988

Крошка Енот 1974

Крылья, ноги и хвосты 1985

Кто расскажет небылицу? 1982

Лабиринт 1971

Лебеди Непрядвы 1980

Летучий корабль 1979

Малыш и Карлсон 1968

Мама для мамонтенка 1981

Крылья, ноги и хвосты

Крылья, ноги и хвосты

Мартынко 1987

Маугли 1967−1970

Мешок яблок 1974

Мы с Шерлоком Холмсом 1985

Ничуть не страшно 1981

Ночь перед Рождеством 1951

Ну, погоди! 1969−1993

Ограбление по… 1978

Ореховый прутик 1955

Осенние корабли 1982

Маугли

Маугли (сериал)

Остров ошибок 1955

Остров сокровищ 1988

Падал прошлогодний снег 1983

Пес в сапогах 1981

Пингвины 1968

Пластилиновая ворона 1981

По следам бременских музыкантов 1973

Подарок для самого слабого 1978

Полигон 1977

По дороге с облаками 1984

Пластилиновая ворона

Пластилиновая ворона

Пони бегает по кругу 1974

Приключения Васи Куролесова 1981

Приключения Домовенка 1986

Приключения капитана Врунгеля 1976 — 1979

Приключения пингвиненка Лоло 1986

Путешествие муравья 1983

Раз ковбой, два ковбой… 1981

Рикки-Тикки-Тави 1965

Серый волк энд Красная шапочка 1990

Домовенок Кузя 1986

Приключения капитана Врунгеля

Приключения капитана Врунгеля

Сказка сказок 1979

Следствие ведут Колобки 1986

Смех и горе у Бела моря 1988

Снеговик-почтовик 1955

Снежная королева 1957

Стойкий оловянный солдатик 1976

Тайна третьей планеты 1981

Тигренок на подсолнухе 1981

Трям! Здравствуйте! 1980

Умка 1969

Снежная королева

Снежная королева

Умка ищет друга 1970

Ух ты, говорящая рыба! 1983

Фильм, фильм, фильм 1970

Чебурашка и крокодил Гена 1972

Щелкунчик 1973