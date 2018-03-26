100 лучших советских мультфильмов 

Мы публиковали список «100 лучших мультфильмов в мире по версии Rotten Tomatoes». Сегодня для полноты картины решили вспомнить гениальные советские мультфильмы, которые все мы знаем с детства и обязательно должны показать своим детям.
— Ишь ты, Масленица! 1985
Mister Пронька 1991
Архангельские новеллы 1986
Банкет 1986
Бобик в гостях у Барбоса 1977
Mister Пронька
Mister Пронька
Большой Ух 1989
Бременские музыканты 1969
В синем море, в белой пене… 1984
В стране невыученных уроков 1969
Варежка 1967
Василиса Микулишна 1975
Верните Рекса 1975
Винни Пух и все-все-все 1969−1972
Вовка в Тридевятом царстве 1965
Возвращение блудного попугая 1984
Винни Пух и все-все-все Винни Пух и все-все-все Веселая карусель 1969
Волк и теленок 1984
Волшебное кольцо 1979
Выкрутасы 1987
Гадкий утёнок 1955
Дарю тебе звезду 1974
Двенадцать месяцев 1956
Девочка и дельфин 1979
Дед Мороз и лето 1969
Дед Мороз и Серый волк 1978
Двенадцать месяцев
Двенадцать месяцев
Детство Ратибора 1973
Добро пожаловать 1986
Домовенок Кузя 1984
Дракон 1961
Ежик в тумане 1975
Жил-был пес 1982
Заколдованный мальчик 1955
Здесь могут водиться тигры 1989
Трое из Простоквашино 1978−1984
Ивашка из Дворца пионеров 1981
Ежик в тумане
Ежик в тумане
Икар и мудрецы 1976
История одного преступления 1962
Как казаки в футбол играли 1970
Как казаки соль покупали 1975
Как львенок и черепаха пели песню 1974
Кентервильское привидение 1970
Когда зажигаются елки 1950
Конфликт 1983
Конек-Горбунок 1947
Корова 1989
Как львенок и черепаха пели песню
Как львенок и черепаха пели песню
Котенок по имени Гав 1976 — 1982
Котенок с улицы Лизюкова 1988
Крошка Енот 1974
Крылья, ноги и хвосты 1985
Кто расскажет небылицу? 1982
Лабиринт 1971
Лебеди Непрядвы 1980
Летучий корабль 1979
Малыш и Карлсон 1968
Мама для мамонтенка 1981
Крылья, ноги и хвосты
Крылья, ноги и хвосты
Мартынко 1987
Маугли 1967−1970
Мешок яблок 1974
Мы с Шерлоком Холмсом 1985
Ничуть не страшно 1981
Ночь перед Рождеством 1951
Ну, погоди! 1969−1993
Ограбление по… 1978
Ореховый прутик 1955
Осенние корабли 1982
Маугли
Маугли (сериал)
Остров ошибок 1955
Остров сокровищ 1988
Падал прошлогодний снег 1983
Пес в сапогах 1981
Пингвины 1968
Пластилиновая ворона 1981
По следам бременских музыкантов 1973
Подарок для самого слабого 1978
Полигон 1977
По дороге с облаками 1984
Пластилиновая ворона
Пластилиновая ворона
Пони бегает по кругу 1974
Приключения Васи Куролесова 1981
Приключения Домовенка 1986
Приключения капитана Врунгеля 1976 — 1979
Приключения пингвиненка Лоло 1986
Путешествие муравья 1983
Раз ковбой, два ковбой… 1981
Рикки-Тикки-Тави 1965
Серый волк энд Красная шапочка 1990
Домовенок Кузя 1986
Приключения капитана Врунгеля
Приключения капитана Врунгеля
Сказка сказок 1979
Следствие ведут Колобки 1986
Смех и горе у Бела моря 1988
Снеговик-почтовик 1955
Снежная королева 1957
Стойкий оловянный солдатик 1976
Тайна третьей планеты 1981
Тигренок на подсолнухе 1981
Трям! Здравствуйте! 1980
Умка 1969
Снежная королева
Снежная королева
Умка ищет друга 1970
Ух ты, говорящая рыба! 1983
Фильм, фильм, фильм 1970
Чебурашка и крокодил Гена 1972
Щелкунчик 1973