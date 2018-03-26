Валерий Леонтьев решился на секс-эксперименты в 69 лет

Певец отметил 69-й день рождения. По традиции праздник «Казанова» встретил в Санкт-Петербурге на сцене. По этому случаю поклонники подготовили для него оригинальный подарок — 1200 свечей, которые зажигали во время медленных композиций. Валерий Яковлевич был тронут до глубины души и едва не прослезился.

Леонтьев не скрывает: он до сих пор не осознал свой возраст. Раньше о числе 69 вспоминал только во время сексуальных фантазий. Впрочем, повторить позу в реальности не решался. Но теперь, по словам эстрадного мэтра, все изменилось. Он мечтает об экспериментах в постели!

— Цифра 69 действительно интересная. Я раньше об этом только читал в книжке про Камасутру, но не пробовал. Теперь в связи с датой придется пробовать, — говорит артист.

С кем будет экспериментировать, певец не сообщил. Судя по всему, с женой Люсей, которая ждет его в Америке.

Шоу Леонтьева, которое он показал в свой день рождения, зрители приняли на ура. Певец был на сцене больше двух часов, исполнив не только новые песни, но и старые хиты. Не обошлось и без откровений. В какой-то момент артист признался, что его танцоры стали жертвами казино, проиграв все гонорары.

— Недавно были на гастролях за границей: в Белоруссии, потом в Латвии, Израиле, Америке — там игорный бизнес не запрещен, — пояснил артист. — В отелях, где мы жили, все эти удовольствия располагались на первом этаже. И рулетка, и «однорукие бандиты». Я, конечно, туда ни ногой, потому что очень не люблю, когда какие-то дяденьки отнимают у меня мои бабуленьки. А музыканты оторвались на славу!

То, что остались совсем без денег, танцоры показали жестами. А спустя пару минут спустились в зал и принялись собирать рубли у зрителей. Те не скупились и не стеснялись: засовывали тысячные бумажки им даже в трусы.

— Раньше на что мы только не собирали: и на олимпийские объекты, и на строительство моста через Керченский пролив, — сообщил артист. — А сейчас на последствия от казино.

Несмотря на солидную дату, уходить со сцены Леонтьев не собирается. Гастрольный график Валерия Яковлевича расписан на ближайший год. Певец не скрывает: сцена помогает ему оставаться в прекрасной физической форме.