Ясеневцы побывали в усадьбе «Гуслицы»

Участники клуба «Кайманчик» из центра спорта и досуга «Соц-Ин» посетили творческую усадьбу «Гуслицы» в поселке Ильинский погост.

Еще не так давно здание творческого центра «Гуслицы» было ткацкой фабрикой, построенной еще до революции 1917 года. В 90-е новую жизнь в заброшенное здание вдохнули инициативные жители Ильинского погоста. Сейчас бывшая фабрика используется как творческое пространство. Туда может приехать любой человек, чтобы проявить свои таланты. В усадьбе «Гуслицы» есть столярная мастерская, киностудия, звукозаписывающая студия, театральная зона, а также большие залы для выставок и встреч. В каждой мастерской есть инструктора, которые обеспечивают безопасность и следят за порядком. Для ясеневцев сначала была проведена подробная обзорная экскурсия, а потом дети разошлись творить в мастерские.