На западе Москвы прошел конкурс юных чтецов «Живая классика»

В библиотеке №214 имени Ю. А. Гагарина завершился окружной этап одного из самых престижных творческих смотров.

Перед тем, как подняться на сцену, юные чтецы с волнением повторяют строчки выбранных стихотворений, оттачивают мастерство, пытаются настроиться, поймать единственно верную интонацию…

Друг за другом выходят к рампе, эмоции переполняют и участников поэтического марафона, и зал.

Алина Андрианова читает отрывок из произведения Иманта Зиедониса «Говорю вам — пойте!» Причем делает это эмоционально, ярко, незабываемо. Начинает с песни, чем сразу и навсегда покоряет публику.

Николай Борисов предлагает вниманию зала произведение Юрия Яковлева «Скрипка». Исполнение поражает искренностью, пониманием и глубоким погружением в материал. Не побоялся быть смешным Илья Мещанюк. Он читал отрывок из произведения Гэри Шмидта «Битвы по средам». После его номера зрители заметно оживились, всем понравился неожиданный прием — юный декламатор проиллюстрировал свое выступление говорящей деталью. Мальчик виртуозно извлек из кармана желтые колготки, о которых в данную минуту повествовал.

Судьям пришлось долго совещаться, прежде чем назвать имена победителей.

Одна из зрительниц, Марина Логунова, поделилась своими впечатлениями о конкурсе:«Талантливы были все! Дети все большие молодцы. Даже трудно выделить кого-то одного, но больше всего меня поразил мальчик, который читал произведение Юрия Яковлева. Он так искренне это делал, что я не сдержала слез…»

Победителем конкурса «Живая классика», лучшим чтецом запада Москвы стал Николай Борисов, в чем ему, несомненно, помогла чудесная «Скрипка» Юрия Яковлева. Второе место заняла Алина Андрианова, почетная «бронза» у Марии Паршиной